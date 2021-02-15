Altın fiyatları yatay seyir izliyor

ABD Hazine kağıtı getirilerinin 11 ayın en yüksek seviyesine yaklaşmasının yarattığı satış baskısına rağmen altın fiyatları, ABD'de yeni koronavirüs yardım paketine ve bunun enflasyon bekleyişlerini yükselteceğine yönelik beklentiler ile 1821-1823 dolar bandında tutunuyor.



Analistler, ABD Hazine kağıdı getirilerini yükselmesinin altın tutmaya devam etmenin fırsat maliyetini yükselttiğini ve bu nedenle bir satış baskısı gözlendiğini belirtseler de, Yellen'in G7 finans liderlerine yaptığı mali teşviklerin devam etmesi çağrısının altına ilgiyi canlı tutmaya devam ettiğini vurguluyorlar.



Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı şu sıralarda Cuma gününe göre 0.08 artışla 1822,80 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Analistler spot altın için destek seviyesi olarak 1818 doları gösteriyorlar ve buranın kırılması halinde 1801 dolara kadar geri çekilme bekliyorlar. Yukarı harekette ilk direnç 1830 dolar, buranın üzerinde ise 1841 dolar seviyesi bulunuyor.