Altın fiyatları yatay seyrediyor

20 Eylül 2017

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 147,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün 146,4-147,5 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 147 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne ise yatay bir başlangıç yaptı ve saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 147,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 985 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,28'lik yükselişinin ardından bugün sınırlı da olsa değer kazanarak, şu dakikalarda 1.313 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, sakin bir seyir izleyen altın fiyatlarının bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını beklediğini bildirdi.

Fed'in bu akşam gösterge faizinde bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden Memiş, "Karar metni ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarında, Fed'in yılın kalan süresinde faizleri artırıp artırmayacağı, bilanço küçültme ile ilgili zamanlama ve düşük enflasyon konularıyla ilgili mesajlar takip edilecek." dedi.

Memiş, Yellen'ın açıklamalarının "şahin" tonda olması durumunda altının ons fiyatında düşüşlerin devam edebileceğini belirterek, altının gram fiyatında ise dolar kuruna bağlı yükselişlerin kalıcı olmayacağını söyledi.