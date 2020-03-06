Altın fiyatları yeniden 7 yılın zirvesinde

06 Mart 2020

Dünya Online

Piyasalarda hareketli günlerin yaşandığı hafta bugün kapanıyor. Global finans piyasalarında koronavirüs salgını ve salgının etkileri en önemli gündem olarak karşımıza çıkıyor. Yurt içinde ise dün Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde gece yarısı İdlib'de başlayan ateşkesin piyasalar üzerindeki etkisi izleniyor.

Oldukça yoğun geçen haftanın son gününde dolar/TL kuru, işlemlerin yoğunlaşmasıyla birlikte 6,08 seviyelerine çekildi. Euro/TL, 6,84'ün altında el değiştiriyor.

Borsada kayıp yüzde 2'nin üzerinde





Güne yüzde 0,14 düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da satışlar hızlandı ve kayıp yüzde 2,5 seviyelerine ulaştı. Saat 14:10'da endeks 109 bin 130 puanda işlem görüyordu. ABD tahvilleri tüm zamanların dibini gördü Endeksteki değer kaybında piyasalarda küresel anlamda yaşanan koronavirüs endişeleri etkili oluyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle 20 baz puandan fazla düşerek rekor düşük seviyeye geriledi. 10 yıllık tahvilin faizi 22 baz puan düşüşle yüzde 0.6932'yi gördü. 30 yıl vadeli tahvilin faizi de 27 baz puan düşerek yüzde 1.2742 ile rekor düşük seviyeye indi. Altın fiyatları son 7 yılın zirvesinde

Koronavirüste hasta sayısının 100 bine dayanması ve salgının piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin her geçen gün daha da fazla hissedilmesi güvenli liman altın fiyatlarında yükselişe neden oluyor. Dünya borsalarındaki alırı oynaklık ve Fed'in faiz hamlesi sonrasında ABD tahvillerinde faizler tarihin en düşük seviyelerine düşmesi altına olan talebi artırıyor. Hafta başında 1580 dolar seviyesindeki spot altının ons fiyatı 1690 doların üzerine çıktı ve 7 ylın zirvesine ulaştı.

ABD borsalarında aşırı oynaklık sürüyor

ABD borsalarındaki dalgalı hareketler devam ediyor. Çarşamba günü yüzde 4'ü aşan kazanımlar dün geri alındı. Dünkü işlemlerde S&P 500 yüzde 3,39, Dow Jones yüzde 3,58, Nasdaq ise yüzde 3,1 gerilemişti. ABD endeksleri vadeli kontratlarda kayıplar yüzde 3'e yaklaşıyor.

Trump: ABD ekonomisi virüsten darbe alabilir

ABD Senatosu hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti’nin desteğiyle koronavirüse karşı mücadeleye 8,3 milyar dolar kaynak ayrılmasını içeren paketi kabul etti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınından darbe alabileceğini, ancak er geç bu zorluğu da geride bırakacaklarını söyledi.