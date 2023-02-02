Altın fiyatlarında Fed etkisi! Gram altın tarihi rekorunu kırdı (2 Şubat 2023)
Altın fiyatları Fed’in faiz artırım kararıyla yönünü yukarıya çevirdi. Ons altın fiyatı 1957,3 dolara, gram altın ise 1184,3 liraya kadar yükseldi. İşte altın fiyatlarında son durum…
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.
Fed’in faiz artırım kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı.
Ons altın yükseldi, gram altın rekor kırdı
Fed'in faiz kararı öncesinde 1926 dolardan işlem gören ons altın faiz kararı sonrasında 1957,3 dolara yükseldi. Ons altında prim yüzde 1'i aştı.
Ons altındaki yükseliş, gram altın fiyatlarını da etkiledi ve gram altın 1163 lira seviyelerinden tarihi zirvesini gördü ve 1184,3 liraya kadar çıktı.