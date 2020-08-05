05 Ağustos 2020

Altının gram fiyatı, ons fiyatının 2.000 doları aşması ve rekor seviyelerini 2.040 doların üzerine taşıması ile gram altın 463 lira ile rekor seviyeye çıktı.

Koronavirüs salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekorlar devam ediyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 2,14 değer kazanması sonrası yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı ve 2.046 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yurt içinde ise altının ons fiyatına paralel yükselen gram altın, 463 lira ile rekor kırarken aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 769 lira, Cumhuriyet altını 3.158 liradan satılıyor.

Analistler, ABD'de görüşmeleri devam eden teşvik paketi ve COVID 19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında bulunduğunu belirtiyor.