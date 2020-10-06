Altın fiyatlarında son durum | Gram altın fiyatı ne kadar?
6 Ekim altın fiyatlarında son durum merak konusu. Bugün gram altın 476 lira, yarım altın 779 lira, yarım altın ise 1.558 lira seviyelerinden işlem görüyor.
Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 6 Ekim altın fiyatlarına bakıldığında; gram altın 476 lira seviyelerinden işlem görüyor. Bugün çeyrek altın 779 lira, yarım altın ise 1.558 lira seviyelerinden satılıyor.
Altın fiyatlarında son durumu değerlendiren analistler, yeni tip koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyiye gitmesiyle küresel piyasalarda yükselen risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söylüyor.
Brexit görüşmelerine ilişkin haber akışı ve Kafkasya'da süregelen jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
6 Ekim altın fiyatları
Gram altın
Alış: 476,46
Satış: 476,56
Çeyrek altın
Alış: 761,61
Satış: 779,11
Yarım altın
Alış: 1.518,46
Satış: 1.518,46
Cumhuriyet altını
Alış: 3.151,00
Satış: 3.198,00
Gremse altın
Alış: 7.616,10
Satış: 7.791,09
Ata altın
Alış: 3.141,64
Satış: 3.221,27
Beşli altın
Alış: 15.422,59
Satış: 15.725,13
İkibuçuk altın
Alış: 7.616,10
Satış: 7.738,67
Ziynet altın
Alış: 3.046,44
Satış: 3.106,90