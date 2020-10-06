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Altın fiyatlarında son durum | Gram altın fiyatı ne kadar?

6 Ekim altın fiyatlarında son durum merak konusu. Bugün gram altın 476 lira, yarım altın 779 lira, yarım altın ise 1.558 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında son durum | Gram altın fiyatı ne kadar?
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Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 6 Ekim altın fiyatlarına bakıldığında; gram altın 476 lira seviyelerinden işlem görüyor. Bugün çeyrek altın 779 lira, yarım altın ise 1.558 lira seviyelerinden satılıyor.

Altın fiyatlarında son durumu değerlendiren analistler, yeni tip koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyiye gitmesiyle küresel piyasalarda yükselen risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söylüyor.

Brexit görüşmelerine ilişkin haber akışı ve Kafkasya'da süregelen jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

6 Ekim altın fiyatları

Gram altın

Alış: 476,46
Satış: 476,56

Çeyrek altın

Alış: 761,61
Satış: 779,11

Yarım altın

Alış: 1.518,46
Satış: 1.518,46

Cumhuriyet altını

Alış: 3.151,00
Satış: 3.198,00

Gremse altın

Alış: 7.616,10
Satış: 7.791,09

Ata altın

Alış: 3.141,64
Satış: 3.221,27

Beşli altın

Alış: 15.422,59
Satış: 15.725,13

İkibuçuk altın

Alış: 7.616,10
Satış: 7.738,67

Ziynet altın

Alış: 3.046,44
Satış: 3.106,90

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