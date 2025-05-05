ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin endişeleri yeniden artıracak kararlarının ardından dolar endeksinde düşüş yaşanırken altın fiyatları yükselişe geçti.

Altın fiyatları, geçen hafta ABD ve Çin arasında müzakere görüşmelerinin başlayacağına yönelik beklentilerle düşüşe geçmesinin ardından haftanın ilk gününde artan endişelerle yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Altın fiyatlarındaki yükselişte, Trump'ın ABD dışında yapılmış yabancı filmlere yüzde 100 oranında gümrük vergisi getirileceğini söylemesiyle artan endişeler etkili oldu.

Yeni vergileri, Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla duyuran Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı'na ve ABD Ticaret Temsilciliğine, yabancı ülkelerde üretilen ve ülkemize gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini derhal başlatma yetkisi veriyorum. Filmlerin yeniden Amerika'da yapılmasını istiyoruz."

Vergilerin nasıl uygulanacağına dair bir ayrıntı ise verilmedi.

Dolar düştü, altın yükseldi

Trump'ın açıklamalarının ardından doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksinde düşüş yaşandı. Endeks saat 16.00 itibarıyla yüzde 0,50 düşüşle 99,53 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar endeksinde yaşanılan ve düşüş güvenli liman girişlerinin desteğiyle altın fiyatları bugün yaklaşık yüzde 2,5 arttı.

Ons altın fiyatları gün içerisinde 3 bin 322 dolara kadar çıktı.

Ons altına paralel olarak gram altın tarafında da yükseliş yaşandı. Gram altın fiyatları ise gün içerisinde 4 bin 121 TL'ye kadar ulaştı.

Altın fiyatlarında son durum: Ons altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

Altın fiyatları, artan endişeler ve zayıf doların desteğiyle yükseldi.

Saat 16.15 itibarıyla ons altın fiyatları yüzde 3,40 yükselişle 3 bin 318 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda ons altındaki yükselişe paralel olarak gram altın fiyatları da yüzde 2,44 yükselişle 4 bin 115 liradan işlem görüyor.

Yatırımcı Powell'ın açıklamalarını bekliyor

Yatırımcılar, tarife görüşmelerinde yaşanan gelişmeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararını ve sonrasında Powell'ın yapacağı açıklamaları yakından takip edecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, güçlü gelen istihdam verileri sonrası yılın ilk faiz indirimi fiyatlaması temmuz ayına ötelendi.

Analistler ne diyor? Altın fiyatları daha da yükselecek mi?

Analistler, tarifeler konusunda ABD ile diğer ülkelerin anlaşamamasının altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.

Beklenmedik tarife açıklamalarının da yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdiğini bildiren analistler, faiz indirimi beklentilerinin temmuz ayına ötelenmesinin de altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Swissquote'un analisti Carlo Alberto De Casa altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD doları yavaşlıyor ve bu altın için olumlu" ifadelerine yer verirken geçen hafta açıklanan ABD büyüme verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla yatırımcıların Fed'in yakın zamanda faiz indirimi yapabileceğine dair beklentilerin arttığını söyledi.