Altın fiyatlarında yeni rekor geldi: Goldman Sachs tahminlerini güncelledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın teknolojik ürünlere yönelik tarife açıklamalarının ardından altın fiyatlarında bugün yeni rekor seviye kaydedildi.

Küresel piyasalardaki belirsizlik endişesi, yatırımcıyı güvenli liman olarak gördüğü altına yöneltmeye devam etti.

ABD bankası Goldman Sachs ise altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Trump'ın kafa karıştıran açıklamaları

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından tarifelere ilişkin yaptığı paylaşımda cuma günü herhangi bir tarife muafiyeti açıklanmadığını kaydetti.

Herhangi bir tarife istisnası olmadığını belirten Trump, Ulusal Güvenlik Tarife İncelemeleri kapsamında yarı iletkenler ve tüm elektronik tedarik zincirini ele alacaklarını ifade etti.

Trump, söz konusu ürünlerin fentanil krizi nedeniyle uygulanan mevcut yüzde 20 oranındaki tarifelere tabi olduğunu ve sadece farklı bir tarife kategorisine taşındıklarını aktardı.

ABD Başkanı Trump, "Sahte haber medyası bunu biliyor ama haber yapmayı reddediyor. Yaklaşan Ulusal Güvenlik Tarife İncelemelerinde yarı iletkenlere ve tüm elektronik tedarik zincirine bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca dün gazetecilere yaptığı açıklamada yarı iletkenlere yönelik gümrük vergilerinin bu hafta içinde açıklanacağını ve telefonlar hakkında da yakın zamanda bir karar alınacağını söyledi.

Altın yeni rekor seviyesine ulaştı

Trump'ın açıklamalarının ardından güven liman olarak görülen altın fiyatları yeniden rekor kırdı.

Ons altın fiyatı bugün 3 bin 245 dolara kadar çıkarak yeni rekor seviyesine ulaştı. Ancak sonrasında bir miktar gerileme yaşandı.

Saat 08,40 itibarıyla ons altın 3 bin 227 dolardan hareket ederken gram altın ise 3 bin 939 TL'den satılıyor.

Goldman altın tahminini yükseltti

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ise yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı.

Goldman, 2025 yılı sonu altın tahminini 3 bin 300 dolardan 3700 dolara yükseltilirken 2026 ortası tahmini ise 4 bin dolara yükseltildi.

Banka analistleri yayımladıkları notta “Beklenenden daha güçlü merkez bankası talebini ve artan resesyon riskinin , altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) girişlerine sağladığı desteği tahmin modelimize dahil ettik” ifadelerine yer verdi.

Notta ayrıca merkez bankalarının aylık altın alım tahmininde 80 tona çıkacağı öngörüldü. Daha önce bu rakam 70 ton olarak açıklanmıştı.