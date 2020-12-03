Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: İlk hedef 1.850 dolar

ABD'de koronavirüs krizi ile mücadele için yeni bir teşvik paketinin tekrar gündeme gelmesinin ABD Doları'nı zayıflatması uluslararası piyasalarda spot altın fiyatına destek vermeye devam ediyor.



Bugünkü yülselişlerle birlikte spot altın fiyatı bugün 1843,56 dolar seviyesine kadar yükseldi. Saat 15:50 itibarıyla altının ons fiyatı düne göre yüzde 0,77 artışla 1842,37 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın 468 lirayı gördü

Yurt içinde ise kasım ayı başında 535 lirayı gören gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 446 liraya kadar çekilmişti. İki gündür spot altındaki yükselişin desteğiyle bugün 468 liraya kadar çıktı.

Yeni hedef 1.850 dolar

Analistler altına olan talebin tipik bir güvenli liman yönelimi olmadığını ifade ediyorlar. Koronavirüse karşı aşı çalışmalarında sağlanan ilerlemenin yarattığı iyimserlik ve ABD'de yeni bir teşvik paketinin tartışılmaya başlanmasının ABD Doları'nı zayıflattığına işaret eden analistler, bunun başta altın olmak üzere değerli metalleri yatırımcılar için ucuzlatarak fiyatların yükselmesine yol açtığını belirtiyorlar.



Spot altında ilk hedefi 1.850 dolar olarak gösteren analistler, buranın geçilmesi halinde yıl sonundan önce 1875-1880 dolar aralığının denenebileceğini vurguluyorlar. Aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyeleri 1.827 ve 1.815 dolar.