7 Ekim 2025 güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Altın fiyatları daha da yükselir mi?

Ons altın fiyatları, ABD’de hükümetin kapanması ve Fed’in faiz indirimi beklentileriyle tarihi zirvesini görürken gram altında da yeni rekor seviye kaydedildi.

Ons altın ve dolar/TL kurunun etkili olduğu gram altın fiyatları bugün 5 bin 338 TL'yi aşarak yeni zirvesini gördü.

Saat 10.15 itibarıyla gram altın fiyatları yüzde 0,25 düşüşle 5 bin 297 liradan işlem görüyor.

Bugün 3 bin 977 dolara ulaşarak tarihi zirvesini yenileyen ons altın fiytaları ise aynı dakiklarda yüzde 0,28 geri çekilmeyle 3 bin 950 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları yükselmeye devam eder mi?

Bank of America, altının ons başına 4 bin dolara yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

Ancak Bank of America, Pazartesi günü müşterilerine gönderdiği notta, altının 4 bin dolara yaklaşırken “yükseliş trendinde yorulma” belirtileri gösterdiğini ve bunun dördüncü çeyrekte bir “düzeltme veya konsolidasyon” dönemine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Goldman Sachs ise borsa yatırım fonlarına (ETF) olan girişler ve merkez bankalarının alımlarını gerekçe göstererek Aralık 2026 için altın fiyat tahminini 4 bin 300 dolardan 4 bin 900 dolara yükseltti.