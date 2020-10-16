Altın fiyatlarını analistler nasıl yorumluyor?

16 Ekim 2020

Son dönemde yaşadığı dalgalanmalar sonrasında 480 lirayı aşan gram altın fiyatlarında önümüzdeki süreçte neler olacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Analistler altın fiyatlarının son dönemdeki olumsuz haber akışından etkilendiğini söylüyor. Uzun zamandır devam eden koronavirüs aşı çalışmalarından gelen olumsuz haberler ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumsuz haber akışı risk iştahını azaltırken, bu durumun altının ons fiyatını destekleyeceği değerlendirmesi yapılıyor. Bunun yanı sıra Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ ile ilgili jeopolitik gelişmelerin altın fiyatı üzerindeki etkileri de yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Serbest piyasada gram altın 486,55 liradan alınırken, 486,64 liradan satılıyor. Yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği altın birimlerinden çeyrek altın ise 772,28 liradan alınırken, 789,64 liradan satılıyor. 16 Ekim altın fiyatlarına göre yarım altın ise 1.539,74 liradan alınıp, 1.579,27 liradan satılıyor.

Öte yandan yatırımcılar bilezik fiyatlarına da büyük ilgi gösteriyor. Bugün serbest piyasada 14 ayar gram bileziğin fiyatı 275,29 lira, 18 ayar gram bileziğin fiyatı 352,56 lira, 22 ayar gram bileziğin fiyatı ise 440,46 lira oldu.

İşte güncel altın fiyatları

Gram altın: 486,69

Çeyrek altın: 789,64

Yarım altın: 1.579,27

Tam altın: 3.148,89

Cumhuriyet altını: 3.252,00

Gremse altın: 7.896,36

Ata altın: 3.264,80

İkibuçuk altın: 7.843,24

Beşli altın: 15.937,61

14 ayar bilezik gram/TL: 275,29

18 ayar bilezik gram/TL: 352,56

22 ayar bilezik gram/TL: 440,46

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