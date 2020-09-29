Altın gram fiyatı ne kadar oldu? 29 Eylül altın yorumları
Altın gram fiyatı güne 472 lira seviyelerinden başladı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası azalışını sürdüren altın gram fiyatı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ayrıca altın yorumları da merak konusu...
Altın gram fiyatı araştırılıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından döviz kuru ve altın fiyatları azalışa geçti. Bu azalışın ardından yatırımcıların altına ilgisi artarken, altın gram fiyatı canlı takip edilmeye başlandı. Peki bugünün altın gram fiyatı ne kadar oldu? İşte altın yorumları ve son gelişmeler...
Altın gram fiyatı güne 472 lira seviyelerinden başladı. Altın gram fiyatının yanı sıra çeyrek altın fiyatı 767 lira olurken, yarım altın ise 1535 lira seviyelerinden işlem görüyor.
Gram altın: 472,44
Çeyrek altın: 767,96
Yarım altın: 1.535,92
Cumhuriyet altını: 3.157,00
Gremse altın: 7.679,58
Ata altın: 3.175,17
Beşli altın: 15.500,07
İkibuçuk altın: 7.627,91
Ziynet altın: 3.062,44
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Bilezik fiyatları ne kadar?
Bilezik fiyatlarına bakıldığında 14 ayar bileziğin gram fiyatı 267 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 342 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 342 lira seviyelerinden işlem görüyor.
Altın yorumları
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların altında kalıcı kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 1.835 doların destek olarak izleneceğini, 1.900 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.