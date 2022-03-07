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Altın haftaya 2 bin doların üzerinde başlıyor

Yatırımcıların güvenli limana yönelmeleriyle spot altın yeni haftaya 2 bin doların üzerinde başlıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Jeopolitik risklerle birlikte altın fiyatları da tırmanışını sürdürüyor. Geçen hafta yüzde 5 yükselen spot altın, yeni haftaya da yükselişle başladı. Uluslarası piyasada altının onsu yüzde 1 primle psikolojik 2 bin dolar seviyesinin üzeri gördü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklaması piyasalarda oynaklığı artırmış durumda.

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