Altın haftaya 2 bin doların üzerinde başlıyor
Yatırımcıların güvenli limana yönelmeleriyle spot altın yeni haftaya 2 bin doların üzerinde başlıyor.
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Jeopolitik risklerle birlikte altın fiyatları da tırmanışını sürdürüyor. Geçen hafta yüzde 5 yükselen spot altın, yeni haftaya da yükselişle başladı. Uluslarası piyasada altının onsu yüzde 1 primle psikolojik 2 bin dolar seviyesinin üzeri gördü.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklaması piyasalarda oynaklığı artırmış durumda.