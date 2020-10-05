Altın haftaya nasıl başladı? Gram altın ne kadar? 5 Ekim altın fiyatları
Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Gram altın 472 lira seviyelerinden başlarken, çeyrek altın fiyatı ise 774 lira oldu. İşte 5 Ekim altın fiyatları...
5 Ekim altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftaya azalışla başlayan, ardından ise toparlanma belirtisi gösteren altın, bu haftanın ilk gününe de azalışla başladı. 5 Ekim verilerine göre; gram altın 471 lira seviyelerinde olurken, çeyrek altın ise güne 774 liradan başladı.
Analistler, azalan risk iştahının güvenli liman alımlarıyla altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons altının bundan sonraki seyri açısından önemini koruduğunu söyledi.
5 Ekim altın fiyatları
Gram altın
Alış: 471,97
Satış: 472,07
Çeyrek altın
Alış: 757,54
Satış: 774,86
Yarım altın
Alış: 1.510,34
Satış: 1.549,73
Cumhuriyet altını
Alış: 3.140,00
Satış: 3.187,00
Gremse altın
Alış: 7.575,39
Satış: 7.748,64
Ata altın
Alış: 3.124,85
Satış: 3.203,72
Beşli altın
Alış: 15.340,17
Satış: 15.639,46
İkibuçuk altın
Alış: 7.575,39
Satış: 7.696,51
Ziynet altın
Alış: 3.030,16
Satış: 3.089,98