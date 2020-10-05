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Altın haftaya nasıl başladı? Gram altın ne kadar? 5 Ekim altın fiyatları

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Gram altın 472 lira seviyelerinden başlarken, çeyrek altın fiyatı ise 774 lira oldu. İşte 5 Ekim altın fiyatları...

Altın haftaya nasıl başladı? Gram altın ne kadar? 5 Ekim altın fiyatları
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5 Ekim altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftaya azalışla başlayan, ardından ise toparlanma belirtisi gösteren altın, bu haftanın ilk gününe de azalışla başladı. 5 Ekim verilerine göre; gram altın 471 lira seviyelerinde olurken, çeyrek altın ise güne 774 liradan başladı.

Analistler, azalan risk iştahının güvenli liman alımlarıyla altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons altının bundan sonraki seyri açısından önemini koruduğunu söyledi.

5 Ekim altın fiyatları

Gram altın

Alış: 471,97
Satış: 472,07

Çeyrek altın

Alış: 757,54
Satış: 774,86

Yarım altın

Alış: 1.510,34
Satış: 1.549,73

Cumhuriyet altını

Alış: 3.140,00
Satış: 3.187,00

Gremse altın

Alış: 7.575,39
Satış: 7.748,64

Ata altın

Alış: 3.124,85
Satış: 3.203,72

Beşli altın

Alış: 15.340,17
Satış: 15.639,46

İkibuçuk altın

Alış: 7.575,39
Satış: 7.696,51

Ziynet altın

Alış: 3.030,16
Satış: 3.089,98

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