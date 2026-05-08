Altın haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor

Altın Cuma gününe yükselişle başladı ve yatırımcıların ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasına dair iyimserliğini korumasıyla haftalık bazda yükselişe doğru ilerliyor. Enflasyon ve yüksek faiz oranlarına yönelik endişelerin hafiflemesi kıymetli metali destekliyor.

Şu sıralarda altının ons fiyatı 4.720,00 dolar seviyesinde işlem görüyor ve haftalık bazda yüzde 2,28 oranında değer kazanıyor. Haziran vadeli Amerikan kontratları ise yüzde 0,4 artışla 4.728,30 dolara çıkıyor.

Altın küresel piyasalardaki ateşkes haberlerini fiyatlıyor

ABD ve İran Perşembe günü bir aylık ateşkesin en ciddi sınavı olarak nitelendirilen olayda karşılıklı ateş açmıştı. Ancak İran durumun normale döndüğünü bildirirken ABD tarafı gerilimi daha fazla tırmandırmak istemediğini açıkladı.

Trump yönetiminden bu sabah gelen ve ateşkesin sürdüğüne işaret eden açıklamalar piyasalardaki endişeyi şimdilik yatıştırıyor. Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda iki ülke arasında bir anlaşma sağlanacağına dair beklentilerin piyasayı desteklediğini belirtiyor.

Piyasalar enflasyon ve petrol fiyatlarına odaklanmış durumda

Savaşın başladığı Şubat ayı sonundan bu yana fiyatlar yüksek petrol maliyetlerinin yarattığı baskıyla yüzde 10 oranında gerilemişti. Yüksek seyreden ham petrol fiyatları enflasyonu körükleyerek daha yüksek faiz oranları olasılığını artırabiliyor.

Analist Rodda piyasaların taraflar arasında bir uzlaşmaya varılıp varılmayacağına dair gelecek yeni haber akışını beklediğini ifade ediyor. Hafta sonuna yaklaşırken önümüzdeki 24 saat içinde dalgalı fiyat hareketleri yaşanması öngörülüyor.

İstihdam verileri Fed politikaları için belirleyici oluyor

Piyasalar şimdi Fed para politikası adımlarını değerlendirmek için bugün açıklanacak olan ABD aylık istihdam verisini yakından takip ediyor. Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın Mart ayındaki 178 binlik toparlanmanın ardından geçen ay 62 bin kişi artmasını bekliyor.

Spot gümüş yüzde 1,6 artışla ons başına 79,74 dolara yükselirken platin yüzde 1,3 artışla 2.048,08 dolara ulaşıyor ve paladyum yüzde 1,2 değer kazanarak 1.498,62 dolardan işlem görüyor. Yatırımcıların güvenli varlıklara yönelimi mevcut tabloyu destekliyor.

Mevcut toparlanma çabası aylık bazdaki yatay seyri yukarı yönlü kırmaya ve piyasadaki belirsizlikleri dağıtmaya çalışıyor. Jeopolitik risklerdeki dönemsel azalma ve istihdam verilerinin yönlendireceği faiz beklentileri kıymetli metalin uzun vadeli genel yükseliş trendini sürdürmesine zemin hazırlıyor.