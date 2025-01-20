Altın ithalatı 3, gümüş ithalatı 5 yılın en düşük seviyesinde

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'ndan elde edilen verilere göre, altın ithalatı aralık ayında artış trendini sürdürmüş olsa da, 2024 genelinde son üç yılın en düşük seviyesinde kaldı.

Geçtiğimiz yıl toplamda 125 bin 693,76 kg altın ithal edildi. Bu miktar, 2022 yılında kaydedilen 264 bin 839,93 kg ve 2023 yılında gerçekleşen 318 bin 978,61 kg'ın oldukça gerisinde kaldı. Bununla birlikte, 2021 yılında ithal edilen 55 bin 950,03 kg altından sonra en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Aralık ayında ise altın ithalatı 14 bin 385 kg seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle Temmuz ayında başlayan artış eğilimi, yılın son ayında da devam etmiş oldu.

Gümüş ithalatında 5 yılın en düşüğünde

2024 yılında gümüş ithalatı da beklentilerin altında kalarak, 2019'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl gümüş ithalatı, 2023'te ulaşılan 1 milyon 113 bin 618,98 kg'lık rekor seviyeden düşerek 406 bin 48,60 kg'ye geriledi. Ancak Aralık ayı, 58 bin 208,90 kg'lik gümüş ithalatı ile yılın en yüksek ayı oldu.