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Altın ithalatı 3, gümüş ithalatı 5 yılın en düşük seviyesinde

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nın verilerine göre 2024 yılında altın ve gümüş ithalatı, önceki yıllara kıyasla düşüş gösterdi. Altın ithalatı son üç yılın, gümüş ithalatı ise son beş yılın en düşük seviyelerinde kaldı. Aralık ayındaki artışlar ise dikkat çekti.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'ndan elde edilen verilere göre, altın ithalatı aralık ayında artış trendini sürdürmüş olsa da, 2024 genelinde son üç yılın en düşük seviyesinde kaldı.

Geçtiğimiz yıl toplamda 125 bin 693,76 kg altın ithal edildi. Bu miktar, 2022 yılında kaydedilen 264 bin 839,93 kg ve 2023 yılında gerçekleşen 318 bin 978,61 kg'ın oldukça gerisinde kaldı. Bununla birlikte, 2021 yılında ithal edilen 55 bin 950,03 kg altından sonra en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Aralık ayında ise altın ithalatı 14 bin 385 kg seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle Temmuz ayında başlayan artış eğilimi, yılın son ayında da devam etmiş oldu.

Gümüş ithalatında 5 yılın en düşüğünde

2024 yılında gümüş ithalatı da beklentilerin altında kalarak, 2019'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl gümüş ithalatı, 2023'te ulaşılan 1 milyon 113 bin 618,98 kg'lık rekor seviyeden düşerek 406 bin 48,60 kg'ye geriledi. Ancak Aralık ayı, 58 bin 208,90 kg'lik gümüş ithalatı ile yılın en yüksek ayı oldu.

Yıllar Altın İthalatı (Kg) Gümüş İthalatı (Kg)
2024 125.693 406.891
2023 318.978 1.113.618
2022 264.839 833.987
2021 55.950 439.495
2020 288.309 496.215
2019 159.364 283.624
2018 202.349 231.735
2017 370.024 227.495
2016 106.193 268.008
2015 48.703 260.912
2014 130.915 227.361