Altın ithalatı martta yüzde 34 düştü

Türkiye'nin 2022 yılı Mart ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 düşüşle 8 bin 761 kg oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalat 13 bin 256 kg seviyesinde bulunuyordu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 68 bin 172 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 69 bin 877 kg olmuştu.