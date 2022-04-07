Altın ithalatı martta yüzde 34 düştü
Türkiye ekonomisinin altın ithalatı yıllık bazda yüzde 34 geriledi. Gümüş ithalatı ise yatay seyretti.
Türkiye'nin 2022 yılı Mart ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 düşüşle 8 bin 761 kg oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalat 13 bin 256 kg seviyesinde bulunuyordu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 68 bin 172 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 69 bin 877 kg olmuştu.
Aylar itibariyle kilorgram bazında ithalat rakamları şu şekilde oluştu:
Altın Gümüş Platin
Aylar 2021 2022 2021 2022 2021 2022
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Ocak 11.464 3.577 46.203 30.599 0,00 11,99
Şubat 9.381 4.497 12.657 76.006 5,00 14,99
Mart 13.256 8.761 69.877 68.172 5,00 9,00