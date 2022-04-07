  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Altın ithalatı martta yüzde 34 düştü
Takip Et

Altın ithalatı martta yüzde 34 düştü

Türkiye ekonomisinin altın ithalatı yıllık bazda yüzde 34 geriledi. Gümüş ithalatı ise yatay seyretti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye'nin 2022 yılı Mart ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 düşüşle 8 bin 761 kg oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalat 13 bin 256 kg seviyesinde bulunuyordu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 68 bin 172 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 69 bin 877 kg olmuştu.

Aylar itibariyle kilorgram bazında ithalat rakamları şu şekilde oluştu:

                      Altın             Gümüş           Platin      
Aylar   2021    2022    2021    2022    2021    2022    
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Ocak    11.464   3.577  46.203  30.599    0,00   11,99   
Şubat    9.381    4.497  12.657   76.006    5,00    14,99
Mart    13.256    8.761   69.877  68.172     5,00    9,00

 