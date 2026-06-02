Altın jeopolitik belirsizlikler etkisinde kritik destekleri test ediyor

Ons altın iki haftanın en yüksek zirvesi olan 4595 dolar seviyesinden yüzde 1 üzerinde düzeltme yaptı. Değerli maden salı günü erken işlemlerde 4500 dolar eşiğinin altına indi. Küresel piyasalarda fiyat şu anda 4481.09 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Kısa vadeli eğilim düşen hareketli ortalamalar yığını altında kalarak düşüş yönlü bir tablo çiziyor.

Trump Amerikan yayın kuruluşu ABC News ile yaptığı röportajda İran ile ateşkesi uzatacak bir anlaşma beklediğini belirtti. Trump beyanında Hürmüz Boğazı geçişinin önümüzdeki hafta yeniden açılacağını öngördü. İran devlet medyası pazartesi günü Tahran yönetiminin Washington ile mesaj alışverişini askıya aldığını duyurdu. İran tarafı askıya alma kararına gerekçe olarak İsrail ordusunun Lübnan topraklarına yönelik devam eden saldırılarını işaret etti.

Altında jeopolitik tansiyon etkisi

İsrail ordusu Lübnan sınırından İsrail topraklarına fırlatılan iki roketi havada imha etti. Hizbullah güçleri pazartesi günü geç saatlerde güney Lübnan üzerinden çeşitli İsrail hedeflerine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Çatışmaların devam etmesi Orta Doğu bölgesindeki ateşkes düzenlemesini sekteye uğratıyor. Güvenli liman talebi Amerikan doları için güçlü kalmayı sürdürüyor. Petrol fiyatları cephesinde görülen son geri çekilme ons altın için aşağı yönlü hareketleri şimdilik kısıtlıyor.

Makroekonomik veriler ve faiz beklentileri

Amerika Birleşik Devletleri Tedarik Yönetim Enstitüsü imalat PMI verisini mayıs ayında 54 değerinde açıkladı. Enstitü nisan ayında endeksi 52.7 seviyesinde ölçtü. Güçlü gelen endeks verisi Amerikan dolarını desteklemeye devam ediyor. Devam eden enflasyon endişeleri ABD Merkez Bankası faiz görünümüne dair şahin bahisleri artırıyor. Yatırımcılar cuma günkü tarım dışı istihdam raporu öncesinde JOLTS açık iş sayısı verilerini izliyor.

Altın teknik analizi neye işaret ediyor?

Günlük fiyat grafiği 14 günlük RSI indikatörünü 41.62 seviyesinde gösteriyor. İndikatörün 50 nötr çizgisinin altında kalması düşüş baskısının alım ilgisine ağır bastığını kanıtlıyor. Satıcılar emtia fiyatlamasını 4578.92 dolar seviyesindeki 21 günlük basit hareketli ortalama altında baskılıyor. Boğaların kontrolü ele alması için öncelikle 4629.55 dolar seviyesindeki 50 günlük basit hareketli ortalama direncini aşması gerekiyor.

Kısa vadede ilk destek 4416.65 dolar seviyesindeki 200 günlük basit hareketli ortalama üzerinde bulunuyor. Alıcılar mevcut kritik teknik eşikte düşüş ivmesini dengelemeye çalışıyor. Belirtilen 200 günlük desteğin kırılması değerli metal için çok daha derin bir düzeltme evresini tetikleyebilir. Piyasa dinamikleri orta vadeli düşüş trendini 4800.84 dolar seviyesindeki 100 günlük basit hareketli ortalama ve alçalan direnç trend çizgisi etrafında güçlendiriyor.