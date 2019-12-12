Altın, merkez bankaları ve belirsizlikle yükselecek
Merkez bankaları altına koştu. 2019'da merkez bankası altın alımlarının 50 yılın en yüksek düzeye ulaşması bekleniyor. Altın fiyatlarının 2020’de hem merkez bankalarının altın alımları hem de genel kırılganlıklarla 1500 doların üzerine çıkacağı öngörülüyor.
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