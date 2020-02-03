Altın mevduatı artışta fark attı

03 Şubat 2020

Şebnem TURHAN

2018 yılında ekonomideki kur atakları, piyasadaki dengesizliği yaşayan vatandaş 2019’u tedbirli geçirdi. Her ne kadar dolarizasyon artmaya devam etse de vatandaşa altın da çok cazip geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) verilerine göre Aralık 2018’de 38 milyar 335 milyon lira olan vatandaşların altın hesapları Aralık 2019’da 76 milyar 98 milyon liraya fırladı. Bir yılda yüzde 98.5 arttı yani neredeyse ikiye katlandı. TL mevduatı ise Aralık 2018’de 643 milyar 290 milyon iken Aralık 2019’da yüzde 13.5 artışla 730 milyar 451 milyon liraya çıktı. Dolar mevduat hesapları da yüzde 20.4 artışla 89 milyar 759 milyon dolardan 108 milyar 81 milyon dolara yükseldi.

Hem Türkiye ekonomisindeki yaşananlar hem de küresel gelişmeler vatandaşın altın talebinin artmasında etkili oldu. Nitekim, bu yılın başından itibaren de altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. 2019’de ticaret savaşları, küresel ekonomideki yavaşlama, Brexit gibi risk algısını artıran olaylar yatırımcıları altına yönlendirdi. Güvenli liman altın yatırımcısının yüzünü de kara çıkarmadı ve ons altın yatırımcısına 2019’da yüzde 19’a yakın getiri sağladı.

2020’ye girilmesiyle birlikte başlayan İran-ABD gerilimi, Çin’de başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum ilan ettiği koronavirüsünün etkisiyle altına talep artmaya devam ediyor. Bu da altın fiyatlarını da etkiledi. Ons altın daha bir ayda yatırımcısına yüzde 4’ün üzerinde getiri sağladı. Gram altında da 304 lira seviyesi aşıldı onun getirisi de yüzde 4.3 seviyelerinde.

Altın milyonerleri %120 arttı

Vatandaşların altın hesaplarına ilgisinin sürmesi bekleniyor. 2019 boyunca sadece haziran ayında 49 milyar 344 milyon lira ile tek gerilemesini yaşayan altın mevduat hesapları Kasım 2019’da ise 72 milyar 651 milyon lira idi. Bir ayda yüzde 1.44 artışla 76 milyar 98 milyon liraya çıktı. Vatandaşın altın mevduatı ağırlıklı olarak 50 bin-250 bin lira arasında.

Bu düzeyde 30 milyar 825 milyon liralık altın hesabı bulunuyor. Altın milyonerlerinin mevduatı ise 9 milyar 992 milyon lira seviyesinde. En hızlı artış da altın milyonerlerinde yaşandı. Aralık 2018’de altın milyonerlerinin mevduatı 4 milyar 543 milyon lira iken yüzde 120 artışla 9 milyar 992 milyon liraya fırladı.

Merkez bankaları da altını sevdi

Dünya Altın Konseyi’nin ‘Altın Talebi Trendleri 2019’ verilerine göre merkez bankaları geçen yıl toplam 650 ton net altın alımı yaptı. Geçen yıl dünyada en çok altın alımı yapan merkez bankası ise 159 tonla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) oldu. TCMB’yi 158 tonla Rusya

Merkez Bankası ve 96 tonla Çin Merkez Bankası takip etti. Böylece Türkiye 2018 sonunda resmi altın rezervi en fazla olan 21’inci ülkeyken 2019 sonunda 14’üncü sıraya çıktı ve Türkiye’nin altın rezervlerinin toplam resmi rezervleri içerisindeki payı ise yüzde 20’ye geldi. Dünyada toplam net alımlar 650.3 tonla tarihin en yüksek 2. seviyesine ulaştı. Toplam rezervler de 34 bin 700 tona çıktı. 2019 yılıyla beraber merkez bankaları 10 yıl üst üste toplam altın rezervlerini artırmış oldu. Son 10 yılda merkez bankaları dünya genelinde 5000 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi.

Ticari kuruluşların altın hesabı yüzde 130 büyüdü

Ticari ve diğer kuruluşların kıymetli maden hesabı 2018 Aralık’ta 2 milyar 111 milyon lira iken Aralık 2019’da 4 milyar 867 milyon liraya çıktı. Böylece ticari ve diğer kuruluşların altın hesabı 1 yılda yüzde 130 artmış oldu. Toplam kıymetli maden hesapları ise 80 milyar 970 milyon liraya ulaştı. Bu da 2018 Aralık’taki 40 milyar 446 milyon liranın ikiye katlandığını ortaya koyuyor. Tıpkı vatandaşlar gibi ticari kuruluşlar da dalgalı günlerde güvenli liman altına yatırım yaptılar.