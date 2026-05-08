Altın mı Bitcoin mi? Wall Street ikiye bölündü

JPMorgan analistleri, yatırımcıların itibari para birimlerindeki değer kaybına karşı korunma arayışıyla birlikte Bitcoin'in altına kıyasla daha fazla ilgi görmeye başladığını belirtti. Bankanın yayımladığı araştırma notunda, özellikle ETF girişlerinin ve kurumsal alımların Bitcoin lehine güç kazandığına dikkat çekildi.

Bitcoin ETF'leri mayıs ayına kadar üst üste üç ay boyunca net giriş kaydederken, altın ETF'lerinin ise mart ayında İran kaynaklı gerilim sonrası yaşanan çıkışları henüz telafi edemediği ifade edildi. Verilere göre, Bitcoin ile altın arasındaki performans farkı mart ayında belirginleşmeye başladı.

Söz konusu dönemde Bitcoin yüzde 11 yükselirken, altın yaklaşık yüzde 5, S&P 500 ise yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Mayıs ayı verileri de bu eğilimin sürdüğünü ortaya koydu. Analistler, özellikle altın ETF'lerindeki çıkışların geri kazanılamamasının piyasadaki yapısal değişimi daha görünür hale getirdiğini değerlendirdi.

Strategy'nin Bitcoin alımları dikkat çekti

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumundaki Strategy'nin alımları da piyasadaki talebi destekleyen önemli unsurlar arasında gösterildi.

JPMorgan'ın değerlendirmesine göre şirket, mevcut alım hızını koruması halinde 2026 yılında yaklaşık 30 milyar dolarlık Bitcoin satın alabilir. Bu tutarın, şirketin 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleştirdiği yaklaşık 22 milyar dolarlık alımların üzerine çıkabileceği belirtildi.

Strategy'nin yılbaşından bu yana yaklaşık 11 milyar dolar değerinde 145 bin 834 Bitcoin aldığı ifade edilirken, şirketin toplam varlığının 818 bin 334 BTC'ye ulaştığı ve piyasa değerinin 65 milyar doların üzerine çıktığı kaydedildi.

Analistler, şirketin nisan ayında Bitcoin alımlarını yeniden hızlandırdığını ve piyasa koşullarına bağlı fırsat odaklı bir strateji izlediğini aktardı.

Bitcoin ETF'lerine güçlü giriş

ABD spot Bitcoin ETF'leri, çarşamba gününe kadar üst üste beş işlem gününde toplam yaklaşık 1,7 milyar dolarlık net giriş kaydetti.

BlackRock bünyesindeki IBIT fonu, son işlem gününde 134,6 milyon dolarlık girişle öne çıktı. Böylece ETF piyasasında Temmuz 2025'ten bu yana en uzun pozitif giriş serisinin oluştuğu belirtildi.

Bitcoin'in JPMorgan analiz döneminde yaklaşık 80 bin 120 dolar seviyesinde işlem gördüğü, son üç ayda yüzde 26 değer kazandığı ve şubat ayında görülen yaklaşık 62 bin dolarlık dip seviyeden toparlandığı aktarıldı.

Goldman Sachs altın beklentisini yükseltti

Öte yandan Goldman Sachs, altına yönelik olumlu beklentisini koruyor. Banka, merkez bankalarının güçlü talebi ve altının uzun vadede daha düşük oynaklığa sahip olması nedeniyle yıl sonu ons altın tahminini 5 bin 400 dolara yükseltti.

Analizde, Bitcoin'in 2017'den bu yana en az dört kez yüzde 50'nin üzerinde değer kaybettiği, altındaki en sert geri çekilmelerin ise yüzde 45-50 bandında gerçekleştiği belirtildi.

JPMorgan'ın Bitcoin ile altın arasındaki oynaklık oranının yaklaşık 1,5 seviyesine gerileyerek rekor düşük seviyeye indiği ifade edilirken, kurumsal benimsenmenin artmasıyla bu farkın daha da daralabileceği değerlendirildi.