Altın ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar oldu?

09 Ekim 2020

Son dönemde Doğu Akdeniz'deki gerilimler, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, ABD Başkanlık seçimleri ve yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili çıkan haberler altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. T.C. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında altın fiyatı azalışa geçerken, yatırımını gram altın, çeyrek altın gibi varlıklara yapanlar canlı altın fiyatlarını günü gününe takip ederek, "Altın ne kadar?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Anlık altın fiyatlarını canlı altın fiyatlarını takip ederek öğrenen yatırımcılar için bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve 22 ayar bileziğin gram fiyatındaki son gelişmeleri derledik.

Güncel altın fiyatlarına bakıldığında gram altın fiyatı güne 487 lira seviyelerinden başladı. 487,61 liradan alınan gram altın, 487,54 liradan satılıyor.

Çeyrek altın fiyatı ise şu anda 787 lira seviyelerinde. 769,61 liraya alınan çeyrek altın, 787,30 liradan satılıyor.

Altın kuru incelendiğinde yarım altın ise 1.574,59 lira seviyelerinde, cumhuriyet altını ise 3.234,00 lira seviyelerinden işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatı günün merak edilenleri arasında yer alıyor. Vatandaşların özellikle düğün merasimleri için tercih ettikleri 22 ayar bileziğin fiyatı 439,15 lira seviyelerinden işlem görüyor. 18 ayar bilezik fiyatı 351,51 lira, 14 ayar bileziğin gram fiyatı ise 274,47 liradan satılıyor.

9 Ekim altın fiyatları

Gram altın: 487,47

Çeyrek altın: 787,30

Yarım altın: 1.574,59

Cumhuriyet altını: 3.234,00

Gremse altın: 7.872,95

Ata altın: 3.255,12

Beşli altın: 15.890,36

İkibuçuk altın: 7.819,98

Ziynet altın: 3.139,55