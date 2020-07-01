Altın, pandemi sürecinin zirvesinde

01 Temmuz 2020

Dünyanın koronavirüs salgınını kontrol altına almakta zorlanmaya devam etmesi başta altın olmak üzer değerli metal fiyatlarını yükseltti. ABD, Brezilya, Rusya, Hindistan gibi ülkelerde yüksek sayıda yeni koroanavirüs vakası tespit edilmeye devam edilmesinin etkisi ile spot altın fiyatı bu sabah pandeminin başından bu yana görülen en yüksek seviye olan 1784 dolar/ons seviyesine kadar çıktı.

Spot altın bu fiyat seviyesini en son 5 Ekim 2012'de görmüştü. Uluslararası piyasalarda gümüş fiyatı da bu sabah 18,29 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi. Saat 08:00 itibarıyla altının onsu düne göre yüzde 0,38 artışla 18,25 dolar/ons seviyesinde.