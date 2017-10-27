Altın rekor seviyenin altında dengelendi

27 Ekim 2017

Altının gram fiyatı, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,35 değer kazancıyla 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 156,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 155,7 liradan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,11 azalışla 1.265,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, doların küresel piyasalarda değerlenmesinin etkisiyle altının ons fiyatında gerilemelerin görüldüğünü kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.265 doların destek, 1.275 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi. Altının gram fiyatının ise dolar kurundan aldığı destekle tarihi zirvesini gördüğünü aktaran analistler, 152,9 liranın destek, 157,0 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA