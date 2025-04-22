Altın sertifikası ve gram altın makası açıldı... Uzmanı uyardı: Düşüş daha sert olabilir!

Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem gören Darphane Altın Sertifikası (Altın S1) ile piyasadaki altın fiyatları arasındaki makas açıldı.

0,01 gram altına denk gelen Altın Sertifikası'nın fiyatı 49,85 TL'ye ulaştı. 1 grama denk gelen 100 altın sertifikasının fiyatı ise 4 bin 985 lira oldu.

Ancak serbest piyasada gram altın fiyatları 4 bin 250 liradan işlem görüyor.

Böylece altın sertifikası ve gram altın arasındaki makas yüzde 17 seviyesine ulaştı. Yani sertifika fiyatı piyasa fiyatına göre daha yüzde 17 daha pahalı hale geldi.

'Olası düzeltmede düşüş daha sert olur'

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu farka dikkat çekerek aradaki makasın yüzde 15'in üzerine çok nadir çıktığını belirtti.

Eryılmaz, olası bir ons altın düzeltmesinde altın sertifikasındaki düşüşün daha sert olabileceğini söyledi.

Eryılmaz, uzun vadeli yatırımcıların bu fiyatlardan Altın S1 almak yerine fiziki altın alımı, altın yatırım fonu veya borsa altın yatırım fonu gibi farklı altın yatırımlarına yönelmesinin daha uygun olabileceğini kaydetti.

Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcıların ise haber akışlarını çok çok yakın takip ederek S1 pozisyonları koruyabileceklerini söyledi.

Eryılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AltınS1×100/Gram altın oranı 1.17. Bunun anlamı Altın S1 fiyatı şu an piyasa fiyatına göre yüzde17 daha pahalı. Bu oranın yüzde 15 üzeri çok nadir görülür.

Olası bir ons altın düzeltmesinde S1 düşüşü daha güçlü olabilir. Bu fiyatlardan uzun vadeli altın yatırımcılarının S1 almak yerine fiziki altın alımı, altın yatırım fonu veya borsa altın yatırım fonu vb. gibi farklı altın yatırımı daha uygun olabilir.

Kısa vadeli yatırımcılar için haber akışlarını çok çok yakın takip ederek S1 pozisyonları korunabilir. Düşüş baskısı hissedildiğinde belirli oranda kâr alımı uygun olabilir."