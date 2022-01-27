Altın son 1 haftanın en düşük seviyesine indi

Fed'in Mart ayında faiz artırımına başlayacağı sinyalini vermesi ve bilanço daraltmanın faiz artırımının ardından başlayacağını duyurması altın fiyatını son 1 haftanın en düşük seviyesine indirdi.

Spot altın fiyatı bu sabah 1813,06 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,15 kayıpla 1815 dolar seviyesinde.

Altın fiyatının gerilemesinde Dolar Endeksi'nin 22 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkması, 2 yıl vadeli ABD Hazine kağıdı getirisinin 23 ayın en yüksek seviyesini görmesi etkili oldu.

Spot altın için ilk destek 1812 dolar. Buranın kırılması halinde 1801 dolar/ons seviyesi denenebilir.