Altın, son 6 yılın en parlak döneminde!
Fed’in güvercin açıklamaları ve Trump’ın hamleleriyle yeni boyut kazanan ticaret savaşları güvenli liman alımlarına talebi artırdı. Sarı metalin fiyatı 1.554 dolarla 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Analistler altın rallisinin süreceği tahmininde bulundu.
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