Altın, son 8 yılın zirvesinde tutunamadı

01 Temmuz 2020

Dünyanın koronavirüs salgınını kontrol altına almakta zorlanmaya devam etmesi başta altın olmak üzer değerli metal fiyatlarını yükseltti. ABD, Brezilya, Rusya, Hindistan gibi ülkelerde yüksek sayıda yeni koroanavirüs vakası tespit edilmeye devam edilmesinin etkisi ile spot altın fiyatı bugün 1.789 dolara kadar tırmandı. Günün ikinci bölümünde, iki gündür yaşanan hızlı yükselişin ardından gelen tepki satışlarıyla düşüşe geçen altın fiyatları saat 16:20 sularında 1.775 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Spot altın bu fiyat seviyesini en son 5 Ekim 2012'de görmüştü. Uluslararası piyasalarda gümüş fiyatı da bu sabah 18,29 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi. Saat 16:20 itibarıyla altının onsu düne göre yüzde 0,32 artışla 18,22 dolar/ons seviyesinde.