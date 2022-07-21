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Altın son bir yılın dibinde

Altının onsu 1.700 doların altını görerek Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Altında Fed ve ECB kararları öncesi baskı devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz artırımı beklendiği günde altın baskı altında. Üç günün ardından yeniden 1700 doların altına inen altın, 1685 dolar ile Ağustos 2021'den beri en düşük seviyeden işlem görüyor. Altın, Mart 2021'de 1677 dolara kadar gerilemişti.

1684 destek seviyesine dikkat çeken analistler, bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde tepki alımları görülebileceği görüşünde. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1698 olarak gösteriliyor.

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