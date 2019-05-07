Altın swap piyasasında ilk işlemler geçildi

07 Mayıs 2019

Merkez Bankası Türk Lirası karşılığı altın swap işlemlerine bugün başlarken, 1 hafta vadeli altın swap alış işleminde vadeli fiyatı 245,793 TL ilan etti, toplam miktar 350 kilogram oldu.

TCMB swap işleminde spot fiyatı 244,651 TL, altın faiz oranını yüzde 0, TL faiz oranını yüzde 24 olarak ilan etmişti.

TCMB bünyesindeki TL karşılığı altın swap piyasası dün açıldı ancak ilk işlem bugün gerçekleşti. Bankacılar ilk işlemin İngiltere piyasasının dün resmi tatil olması nedeniyle bugün beklediklerini belirtmişlerdi.

TCMB'nin geçen hafta bankalara gönderdiği yazıya göre ilgili piyasada işlemler 1 hafta vade ile gerçekleştirilecek ancak resmi tatil dönemlerinde vadenin farklılaşması da mümkün olacak.

Bankacıların verdiği bilgiye göre işlem limiti 100 ton olarak belirlenmişti.

Bankalara alternatif bir kanaldan TL likiditesi yaratmanın yanı sıra bir yan etki olarak TCMB'nin rezervini çeşitlendirmek ve artıracak olan bu piyasanın uygulamaya alındığını belirten bankacılar, son dönemde bankalarda müşteri kaynaklı altın miktarının oldukça arttığını belirtiyor.

İstanbul'un küresel bir finans merkezi olabilmesi adına altın piyasasının da derinleştirilmesi de genel hedefler kapsamında yer alıyor.

Bankacılar benzer swap işlemlerinde kullanıma bağlı olarak limitlerin artırıldığını hatırlatarak, bu piyasada da kullanımın artması halinde limitlerin de benzer şekilde yükseltilebileceğini öngörüyor.

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Kaynak: Reuters