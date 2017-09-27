Altın tahvili ihracı 2 Ekim’de başlıyor

27 Eylül 2017

Hazine, 2 Ekim 2017'den itibaren, belirlenen Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla, Türkiye genelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirecek.

İlk etapta 11 ilde başlayacak

Yapılan açıklamaya göre, 2-6 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak olan 1.Etap talep toplama işlemleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Rize, Sivas, Samsun ve Zonguldak'ta gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde etap etap yapılacak talep toplama işlemlerinin gerçekleştirileceği illere ve şubelere ilişkin bilgilere https://www.hazine.gov.tr/ ve http://www.ziraat.com.tr/ internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Altın tahviline vergi yok

Kabul edilecek altın türleri

Sadece 22 ve 24 ayar altınlar kabul edilecek. 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar gerekli şartları sağlaması durumunda kabul edilebilecek olup üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) ve ayrıca Reşat Altınlar kabul edilmeyecek.

Getiri oranı ve türü

Senetler, talep toplama dönemini takip eden hafta Çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak olup yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli %1,20 (yıllık %2,40) getiri sağlayacak. Getiriler yatırımcıların hesaplarına TL cinsinden ödenecek.

Bu kapsamda, ihraç edilecek Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikalarına ilişkin genel bilgiler şöyle:

Vade: 728 Gün

Kupon/Kira Dönemi: 6 ay

Kupon/Kira Oranı: % 1,20

Yıllık Getiri Oranı: %2,40

Para yerine geri altın istenirse

Yatırımcıların vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın veya Darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep etmeleri durumunda söz konusu taleplerini aşağıdaki tabloda belirtilen ve her bir etap için geçerli olan fiziki altın talep etme dönemlerinde Ziraat Bankası’na başvurarak iletmeleri gerekecek. Söz konusu tarihler arasında fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda, Banka hesaplarına gram altın olarak hesaben ödenecek.



Vadeden önce satmak isterseniz

Yatırımcılar vadeden önce istedikleri tarihte senetleri Ziraat Bankası’na satabilecek ve karşılığını işlemiş faizi/kira getirisi ile birlikte Türk Lirası cinsinden alabilecek. İhraç tarihini takip eden ilk 3 ay içerisinde (90’ıncı takvim günü dahil) senetlerin aracı bankaya satılmak istenmesi durumunda, ihraç aşamasında yatırımcılara yansıtılmayan maliyetlerin bir bölümü dikkate alınarak % 1,50 oranında iskonto oranı kullanılarak banka tarafından geri alım fiyatı ilan edilecek. İhraç tarihini takip eden 3 aylık süre sonrasında (91’inci takvim günü ve sonrası) senetlerin aracı bankaya satılmak istenmesi durumunda herhangi bir iskonto uygulanmayacak.