Altın tahviline vergi yok
Altına dayalı tahvil ve kira sertifikalarından elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacak.
Altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar, gelir vergisi tevkifat kararnamesi kapsamında dahil edildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin bakanlar kurulu kararıyla, Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen altına dayalı DİBS'ler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar, gelir vergisi çerçevesinde bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarını belirleyen kararname kapsamına alınarak, tevkifat oranı sıfır olarak tespit edildi.
Yastık altında bekleyen ve 2 bin 200 tonu bulduğu tahmin edilen altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan altın tahvilinin ilk ihracının ekim başında yapılması bekleniyor.