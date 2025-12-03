Altın talebi 2025'in zirvesinde! Merkez bankaları 53 tonla rekor kırdı

Dünya Altın Konseyi'nin son verileri, merkez bankalarının ekim ayında altın alımlarını belirgin şekilde artırdığını ortaya koydu. Ay boyunca toplam 53 ton net alım gerçekleşirken, bu seviye 2025'in en yüksek aylık talebi olarak kaydedildi. Böylece alımlar, eylüle kıyasla yüzde 36 artmış oldu.

Yılın genelinde olduğu gibi, ekim ayındaki tabloyu da ağırlıklı olarak gelişen ülke merkez bankalarının yönlendirdiği görülüyor. Ocak-Ekim döneminde bildirilen toplam alımlar 254 tona ulaşsa da, son üç yılın hızına göre daha ılımlı bir artış dikkat çekiyor.

En güçlü alım Polonya'dan

Ayın en güçlü alımı Polonya Merkez Bankasından geldi. Bir süredir ara verdiği altın alımlarına geri dönen banka, hedeflediği altın payını yüzde 30'a çıkardıktan sonra ekim ayında 16 ton daha alarak rezervlerini 531 tona yükseltti. Böylece Polonya'nın toplam rezervlerinin yüzde 26'sı altından oluşur hale geldi.

Brezilya Merkez Bankası da alımlarını ikinci ayda sürdürerek ekimde 16 ton ekledi ve altın varlığını 161 tona taşıdı. Bunun yanında Özbekistan 9 ton, Endonezya 4 ton, Türkiye 3 ton, Çekya ve Kırgızistan ise 2'şer tonluk artış bildirdi.

Alım yapan ülkeler listesi oldukça genişledi. Gana, Çin, Kazakistan ve Filipinler de birer tonun üzerinde alım yaparak ekim ayında altın talebini yukarı taşıyan ülkeler arasında yer aldı.