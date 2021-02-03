Altın ve gümüş fiyatları toparlanma çabasında

Uluslararası piyasalarda spot altın ve gümüş fiyatkları dün şaşanan sert geri çekilmelerin ardından bu sabah toparlanmaya çalışıyorlar. Analistler, gümüş fiyatında bireysel yatırımcıların yönlendirdiği rallinin sona erdiğini belirtmekle birlikte, yeşil enherji talebindeki artışın daha fazla gümüş kullanımı anlamına gelmesinin desteklediği tutarlı bir talebin gümüş fiyatını yönlendirmeye devam ettiğini vurguluyorlar.



Spot gümüş fiyatı 8 yılın zirvesi olan 30,07 dolar seviyesinden 26,40 dolar seviyesine kadar geri çekilmenin ardından dünne göre yüzde 2,08 artışla 26,98 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatı da 1.862 dolar direncinin üzerinde kalınamamısının ardından gelen satışlarla 1.832 dolar desteğine doğru yaşan geri çekilmenin ardından toparlanmaya çalışıyor.



Spot altın fiyatı şu sıralarda 1840.83 dolar ile dünün yüzde 0,25 üzerinde.



Analistler, altın fiyatının 1.832 dolar desteğini yeniden teest edebileceğini işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde geri çekilmenin 1.810-1.783 dolar aralığına kadar devam edebileceği ifade ediliyor.

Yukarı hareketin güçzlenmesi için ise öncelikle 1.853 dolar seviyesinin geçilmesi gerekli. Buranın güçlü şekilde aşılması halinde ise 1.875 dolar hedef haline gelebilir.