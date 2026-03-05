Altın ve gümüş yükseldi ama güçlü trend yok: Konsolidasyon uyarısı

Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları haftanın son işlem günlerinde yükseliş gösterdi. Bu hareketin arkasında zayıflayan ABD doları ve Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimlerin yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendirmesi bulunuyor.

Ancak fiyatlardaki artışa rağmen piyasada güçlü bir momentum oluşmadığı dikkat çekiyor. Altın fiyatı haftanın başında ons başına 5 bin 400 doların üzerine çıkmasına rağmen daha sonra geri çekilerek 5 bin 200 doların altında işlem görmeye başladı. Bu durum piyasanın kısa vadede konsolidasyon sürecine girebileceğine işaret ediyor.

Piyasa yön arıyor

Uzmanlara göre altın fiyatlarının 5 bin 400 dolar seviyesini aşacak güçlü bir ivmeye sahip olmadığı daha önce de görülüyordu. Benzer şekilde gümüş fiyatlarının da kısa vadede 100 doların altında kalması bekleniyor.

Fiyatlar direnç seviyelerine ulaştıktan sonra satış baskısıyla karşılaştı. Altın ons başına 5 bin dolar destek seviyesini test ederken, gümüş fiyatı kısa süreliğine 80 doların altına geriledi. Sonrasında bir toparlanma yaşansa da uzmanlar bu hareketin geniş bir konsolidasyon döneminin işareti olabileceğini düşünüyor.

Savaş büyürse fiyatlar sıçrayabilir

Analistlere göre mevcut jeopolitik gerilimler altın ve gümüş fiyatlarını desteklese de kalıcı ve sert yükselişler için daha büyük gelişmeler gerekiyor.

ABD ile İran arasındaki çatışmanın genişlemesi durumunda tablo hızla değişebilir. Böyle bir senaryoda petrol fiyatlarının sert yükselmesi ve değerli metallerde yeni rekor seviyelerin görülmesi ihtimali gündeme gelebilir.

Faiz ve ekonomik veriler piyasayı belirleyecek

Piyasalarda şu anda yatırımcıların odağı ABD para politikası ve ekonomik verilerde. ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Fed yöneticisi Kevin Warsh’u Merkez Bankası başkanlığına aday göstermesi, ilerleyen dönemde faiz indirimi beklentilerini gündeme getirdi.

Bununla birlikte yatırımcılar ABD işsizlik başvuruları verisi ve açıklanacak istihdam raporunu yakından takip ediyor. Bu veriler, küresel piyasalarda risk iştahını ve değerli metal fiyatlarını doğrudan etkileyebilir.

Tahvil piyasası altın için risk oluşturabilir

Uzmanlara göre altın ve gümüş için kısa vadede en önemli risk faktörlerinden biri tahvil piyasası olabilir. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 4’ün altına gerilemesi, yatırımcıların portföy dağılımını yeniden değerlendirdiğine işaret ediyor.

Bu durum bazı yatırımcıların güvenli liman olarak altın yerine tahvilleri tercih etmeye başlayabileceği anlamına geliyor. Finansal sistemde artan belirsizlikler devam ederse tahvil piyasası, altınla rekabet eden alternatif bir güvenli liman haline gelebilir.