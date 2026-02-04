Altın ve gümüşte sert düşüş sonrası toparlanma

Altın ve gümüş fiyatlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Federal Reserve) için Kevin Warsh'ı tercih etmesinin yarattığı iyimserlik ile Comex'in teminat düzenlemeleri sonrası gelen satışların ardından yaşanan sert düşüşlere tepki alımları sürüyor.

Spot piyasada altının ons fiyatı 5.091,88 dolara kadar toparlandıktan sonra, şu sıralarda düne göre yüzde 2'nin üzerinde artışla 5.047,82 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son iki günde yaşanan düşüşe rağmen ons altın, yıl başından bu yana yüzde 16,8 değer kazancını koruyor.

Gümüşte yıl başına göre yüzde 23,2 artış

Gümüşün ons fiyatı ise 90,75 doları test etmesinin ardından yaklaşık yüzde 6 yükselerek 89,99 dolardan işlem görüyor. Gümüş fiyatı da yıl başına göre yüzde 23,2 artıda bulunuyor.

Öte yandan Fidelity International portföy yöneticisi George Efstathopoulos, değerli metallerde son 40 yılın en sert düşüşlerinden biri yaşanmadan günler önce altın pozisyonlarının bir kısmını sattığını, ancak yeniden alım için hazırlık yaptığını açıkladı.

Efstathopoulos, salı günü verdiği röportajda, "Yüzde 5 ila yüzde 7'lik bir düzeltme daha görürsek alım yapacağım. Balonun büyük kısmı ortadan kalktı ve orta vadeli yapısal temalar altının yükselişini desteklemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.