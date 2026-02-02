Altın ve gümüşte sert düşüş sonrası toparlanma sinyalleri

Değerli metallerde cuma günü başlayan sert satışların ardından, haftanın ilk işlemlerinde aşağı yönlü hareketin ivme kaybettiği görülüyor. Sabah saatlerinde etkisini sürdüren satış baskısı zayıflarken, bazı metallerde kayıpların önemli bölümü telafi edildi.

Gümüş ve paladyum, günün erken saatlerinde gördükleri dip seviyelerden toparlanarak kayıplarını tamamen geri aldı. Altın ve gümüş fiyatlarında da belirgin bir toparlanma dikkat çekti. Ons gümüş, erken işlemlerde 71,37 dolara kadar geriledikten sonra 84,20 dolara yükseldi. Gümüş, son işlemlerde düne göre yüzde 0,11 artışla 83,29 dolar seviyesinde bulunuyor.

Paladyum fiyatı ise 1.574,28 doları test etmesinin ardından 1.750,31 dolara kadar çıktı. Paladyum şu sıralarda yüzde 1,3 primle 1.720,21 dolardan işlem görüyor. Altın, 4.202,36 dolar seviyesinin ardından gelen tepki alımlarıyla toparlansa da cuma kapanışına göre yüzde 1,4 düşüşle 4.786,53 dolar seviyesinde bulunuyor. Platin fiyatı ise yüzde 1,16 gerileyerek 2.124,89 dolara indi.

Düşüşün boyutu beklentileri aştı

ING analistleri, değerli metallerde kısa vadede oynaklığın yüksek kalmaya devam edeceğine işaret ederek, makroekonomik belirsizlikler, reel faiz beklentileri ve ABD dolarının seyrinin yatırımcı algısı üzerinde belirleyici olduğunu vurguladı. Analistler, "Yoğun rallinin ardından bir düzeltme kaçınılmazdı, ancak cuma günkü düşüşün boyutu çoğu beklentiyi fazlasıyla aştı" değerlendirmesinde bulundu. Kısa vadeli fiyat yönünün ise geri çekilme sonrası Çinli yatırımcıların alım iştahına bağlı olacağı ifade edildi.

OANDA MarketPulse Analisti Zain Vawda da marjin gerekliliklerindeki artışın spekülatif işlemleri daha az cazip hale getirdiğini belirtti. Vawda, yeterli likiditesi olmayan bireysel yatırımcıların satışa zorlandığını kaydederek, "Bu durum bir tür geri besleme döngüsü yaratıyor; fiyatlar düştükçe daha fazla yatırımcı marjin çağrısıyla karşılaşıyor, bu da daha fazla satışa ve daha düşük fiyatlara yol açıyor" dedi.