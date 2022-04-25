Altın ve petrol düşüşte

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle baskı sürüyor.

Altın yüzde 1 daha geriledi

Emtia fiyatlarında artan jeopolitik risklere karşın dolar endeksindeki güçlenmenin devamıyla satış baskısının sürdüğü gözlenirken, geçen hafta yüzde 2,1 değer kaybeden altının ons fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başladı. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı yüzde 1 düşüşle 1910 dolar/ons seviyesini gördü. Yurtiçinde altının gramı yüzde 1'e yakın kayıpla 911 liradan işlem görüyor.



Petrolde kayıp yüzde 4'ü aştı

Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yüzde 4,7 azalışla 105,6 dolardan kapanmasının ardından bugün de 101 doların altına indi. Bugünkü kayıp yüzde 4'ü aştı.

Dolar enkdesi 101 seviyesinin üzerinde



Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü yüzde 3'ü aşarak 3 yılın zirvesini test etmesinin ardından yeni haftanın başlangıcında yüzde 2,88 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise 101 seviyesini aştı. Euro/Dolar paritesi yüzde 0,7 düşüşle 1,073 seviyelerinde yer alırken, yurtiçinde dolar/TL 14,76 ve Euro/TL 15,85 seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Avrupa borsaları bir ayın dip seviyesine geriledi

Çin'deki tecrit uygulamaları nedeniyle ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve ABD'de faizlerin öngörülenden daha hızlı artırılacağı kaygılarıyla Avrupa genelinde hisse senetlerinde satışlar etkili oldu. İngiltere, Almanya ve Fransa'da kayıplar yüzde 1,5'lar düzeyinde.

Borsa İstanbul'da yeni hafta oldukça hareketli başladı. Haftaya yatay seyirle 2.472 puandan başladıktan sonra günün ilk bölümünde yüzde 1,5'in üzerinde eksi yazan BİST 100, ilk yarım saatte buradan da dönerek yüzde 0,5 civarı artıya çıktı. Borsa İstanbul'daki dalgalı seyirde Garanti BBVA'dan gelen pozitif haber akışları ile TCMB'nin hafta sonu attığı zorunlu karşılık adımı etkili oluyor.

Şahin Fed, risk iştahını zayıflattı

Geçen hafta, ABD başta olmak üzere dünya genelinde açıklanan şirket bilançolarının olumlu bir tablo çizmesine karşın, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında gerilimin artarak devam etmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin açıklamalar risk iştahının azalmasına neden oldu.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, 75 baz puanlık faiz artışının daha önce yapıldığını ve bunun dünyanın sonu olmadığını belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer banka yetkilileri ise Bullard'ın "75 baz puanlık artırım" ifadesini net bir şekilde teyit etmese de yaptıkları açıklamalarla şahin tarafta yer aldı.

Açıklamalar sonrası tahvil piyasalarında bankanın mayıs, temmuz ve eylül toplantılarında 50'şer, haziranda ise 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği fiyatlanmaya başladı.