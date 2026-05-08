Altın ve petrol fiyatları savaş gölgesinde neden zıt yönlere gidiyor

İran'da patlak veren savaş, yatırımcıların geleneksel enflasyondan korunma stratejilerini baştan aşağı değiştirdi. Epic Fury Operasyonu'nun başladığı yirmi yedi Şubat tarihinden bir gün öncesinden bu yana Brent ham petrolü yüzde 37 değer kazanırken ons altın aynı dönemde yüzde 10 geriledi.

Geleneksel olarak enflasyon ve jeopolitik şoklara karşı bir kalkan olarak görülen altın ve petrol, artık piyasalarda keskin bir şekilde zıt yönlere hareket ediyor. Finans aktörleri altın ve petrol arasındaki bu beklenmedik ayrışmanın temel nedenlerini dikkatle analiz ediyor.

Enerji cephesindeki bu hızlı ralli göreceli olarak daha kolay açıklanabiliyor. Goldman Sachs verilerine göre, Basra Körfezi'ndeki günlük on dört buçuk milyon varillik ham petrol üretimi tamamen devre dışı kaldı.

Bu durum, küresel petrol stoklarını nisan ayında günlük on bir ila on iki milyon varillik rekor seviyede bir düşüşe sürükledi. Arz çöktüğünde fiyatlar talep dengelenene kadar yükseliyor ve Brent petrol yetmiş dolardan yüz dolar civarına tırmandı.

Altın ve petrol yatırımcıları için faiz mekanizması nasıl işliyor

Değerli madenin savaş karşısındaki davranışını ve fiyatlama dinamiklerini açıklamak ise biraz daha karmaşık bir yapıya sahip. Güvenli liman altın 2025 yılı genelinde küresel piyasalarda yüzde 65 oranında değer kazanmıştı. Merkez bankaları rezervlerini güçlendirmek için art arda üç yıl boyunca kesintisiz altın satın almıştı. Küresel stratejistler değerli madeni savaşa karşı nihai portföy koruması olarak görmüştü.

Ancak değerli maden, tam da kalkan olması beklenen çatışmanın patlak vermesiyle kısa süre içinde değerinin yaklaşık onda birini kaybetti. Altın yatırımcılarına herhangi bir kupon, temettü veya faiz ödemesi sunmuyor. Bu benzersiz özellik bütün yatırım hikayesini derinden şekillendiriyor.

Madenin küresel çaptaki yatırım değeri, ona sahip olmanın alternatif fırsat maliyeti tarafından yönlendiriliyor ve bu maliyet Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki reel faiz oranlarının seviyesi tarafından belirleniyor.

Getiri eğrileri değerli madeni doğrudan baskılıyor

Tahvil getirileri yükseldiğinde, sıfır getirili bir madeni elinde tutmak için yüzde dört seviyesindeki hazine getirisinden vazgeçen yatırımcı her geçen gün zemin kaybediyor. Getiriler düştüğünde ise aynı varlık yatırımcılar için cazip hale geliyor çünkü temel alternatif olan sabit getirili varlıklar daha düşük ödeme yapıyor.

Altın ve petrol dinamiklerindeki bu fark, altının 2025 yılında neden ralli yaptığını açıklıyor. Piyasalar geride bıraktığımız yıl içinde 2026 sonuna kadar iki veya üç Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz indirimi fiyatlamıştı.

O dönemde reel getiriler istikrarlı şekilde aşağı yönlü bir seyir izlemişti ve külçe altının arkasında temiz bir rüzgar oluşmuştu. Ancak İran'daki savaş geçtiğimiz on hafta içinde bu destekleyici rüzgarı tamamen yok etti. CME FedWatch aracı artık içinde bulunduğumuz yılın tamamı için sıfır indirimi baskın senaryo olarak gösteriyor. Bir yıllık zaman dilimi ilerisi için piyasanın ima ettiği Fed faiz artırımı olasılıkları artık standart bir indirim olasılığını aşıyor.

Güvenli liman algısı para politikasına yeniliyor

Bu durum, bir sonraki para politikası hamlesinin bir indirimden ziyade bir artırım olma ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Altın bu değişen beklentileri gerçek zamanlı olarak yeniden fiyatladı. Maden 27 Şubat tarihinde ons başına 5.275 dolardan 4.735 dolara düştü ve on haftada 540 dolarlık bir kayıp yaşadı. Morgan Stanley Metal ve Madencilik Emtia Stratejisti Amy Gower altın ve petrol arasındaki bu durumu değerlendirdi.

Gower, çatışmanın Amerikan faiz oranlarının düşeceğine dair umutları azaltan şiddetli bir enerji arzı şokunu tetiklediğini belirtti. Uzman isim bu nedenle altının mevcut dönemde güvenli bir liman olarak çalışmakta zorlanmasının şaşırtıcı olmadığını ifade etti. Morgan Stanley kurumunun yaptığı bu çerçeveleme piyasalardaki rejim değişikliğini doğrudan tanımladığı için büyük önem taşıyor. Altının para politikasına duyarlılığının, madenin güvenli liman statüsünü geride bıraktığı savunuluyor.

Enflasyon koruması efsanesi ve merkez bankası güvenilirliği

Bu özel durum, altının hem jeopolitik risklere hem de yükselen enflasyona karşı bir koruma olma etkinliğini azaltıyor. Gower, değerli madenin olaylara doğrudan değil, onları izleyen politika tepkisine yanıt verdiğini kaydetti. Aktarım mekanizması mekanik işliyor ve daha uzun süre yüksek seviyede kalan faiz oranları altın tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Altın ve petrol yatırımcıları için ekonomi ders kitaplarının tam olarak doğru yansıtmadığı asıl detay burada başlıyor.

Altın doğrudan tüketici enflasyonundan korunmayı sağlamıyor, esas olarak enflasyonu kontrol etmekle görevli olan kurumun başarısızlığına karşı bir koruma sunuyor. Fiyatlar düşük veya orta seviyelerden hızlıca yükselmeye başladığında altın genellikle zarar görüyor. Piyasalar bu tür durumlarda henüz kontrolden çıkmış bir risk görmüyor. Yatırımcılar enflasyonla savaşacak gerekli araçlara ve güvenilirliğe sahip kararlı bir Fed görüyorlar.

Güven krizi ve arz şoku arasındaki temel farklar





Bu beklenti tek başına ekonomideki reel getirileri yukarı itmeye ve getiri sağlamayan bir varlığa olan talebi sıkıştırmaya yetiyor. 2026 yılında yaşananlar geçmişte görülen bu kalıba neredeyse mükemmel bir şekilde uyuyor. Enflasyon oranları rahatsız edici boyutlarda ancak yatırımcılar hala merkez bankasına süreci idare edebileceği konusunda tam güven duyuyor. Altın ve petrol ayrışmasında altın bu güçlü güven ortamının bedelini ödüyor.

Değerli madenin gerçek yükseliş anı, sadece bu kurumsal güven kırıldığında ortaya çıkıyor. Enflasyon çıpasından koptuğunda merkez bankası bunu durdurma konusunda isteksiz görüldüğünde yatırımcılar paranın satın alma gücünü sorgulamaya başlıyor. İşte o zaman maden enflasyona karşı tam savunma gücünü gösteriyor. Arthur Burns yönetimindeki yetmişli yıllar, Avrupa borç krizinin ilk aşamaları ve mali genişlemenin bir arada yürüdüğü 2020 pandemisi tarihteki net güvenilirlik şoklarıydı.

Goldman Sachs beklentileri ve Hürmüz Boğazı riski

Tarihteki kriz vakalarında külçe altın ralli yapmıştı çünkü yatırımcılar tarafından reddedilen alternatif itibari para biriminin kendisiydi. İran savaşı küresel piyasalarda tam bir güvenilirlik şoku yaratmadı, Fed'in politikayı kısıtlayıcı tutarak absorbe etmesi beklenen devasa bir enerji arzı şoku yarattı. İki durum arasındaki ayrım külçe altının savaş sırasında neden yüzde on düştüğünü açıklıyor. Goldman Sachs emtia ekibi, altın fiyatlarının 2026 sonuna kadar ons başına 5.400 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Kurumun yayınladığı bu tahmin, merkez bankalarının rezervlerini Amerikan dolarından uzaklaştırarak çeşitlendirmesi beklentisiyle destekleniyor. Altın ve petrol yatırımcıları açısından kurumun konferansına katılan merkez bankalarının yüzde yetmişi altın rezervlerinin artmasını bekliyor. Aynı oranda katılımcı fiyatların bir yıl içinde 5.000 doların üzerine yerleşeceğini öngörüyor. Ancak Goldman araştırma birimi yakın vadeli risklerin çok daha zayıf altın fiyatlarına işaret ettiği konusunda uyarıyor.

Savaş gölgesinde portföy koruma stratejilerinin geleceği

Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik aksamalar devam ederse altının daha fazla satış baskısına karşı savunmasız kalacağı ifade ediliyor. Dev yatırım bankası, 2026 dördüncü çeyrek Brent petrol tahminini seksen dolardan doksan dolara yükseltti. Hürmüz Boğazı üzerinden sağlanan akışların temmuz sonuna kadar normale dönmemesi halinde petrol fiyatlarının varil başına yüz doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Enerji arzını kesen petrol şoku enflasyon oranları üzerinde yukarı yönlü kalıcı bir baskı yaratıyor.

Ham petrol, enflasyonun bizzat kaynağından ekonomik fayda sağlayan güçlü bir koruma aracı olarak öne çıkıyor. Savaş sırasında portföylerine petrol alan küresel yatırımcılar enflasyonu kaynağında sağlam bir şekilde yakaladı.

Hürmüz Boğazı yeniden açıldığı gün petrol fiyatları düşüş eğilimine girecek ve Fed faiz indirimleri için yeniden alan kazanacak. Uzun vadeli finansal perspektifte, altın ve petrol piyasalarındaki bu geçici dalgalanmaların ardından, savaşın etkileri azaldıkça altının klasik güvenli liman rolüne dönüş yapması ve genel toparlanma eğiliminin yıllık enflasyon trendlerini yeniden dengelemesi bekleniyor.