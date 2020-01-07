Altın ve petrol geriledi; dolar/TL düşüyor

07 Ocak 2020

Dünya ONLINE

ABD, İran ve Irak üçgenindeki gerginliğin piyasalar üzerinde yarattığı baskı kısmen de olsa hafifledi. ABD piyasaları ve Asya piyasalarında borsalar yeniden artıya dönerken; bu sabahki ilk işlemlerde petrol ve ve altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

Küresel piyasalarda 1580 doların üzerini gören spot altın, yaklaşık 20 dolarlık düşüşle 1560 dolar seviyelerine geriledi. Dün 71,28 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 68,90 dolardan tamamlamıştı. Dün 70 doların altına gerileyen petrol fiyatlarında da düşüş bu sabah da devam ediyor.

Saat 08:45 itibarıyla brent petrolün varil fiyatı 68,17 dolardan işlem görürken; aynı dakikalarda altının ons fiyatı 1562,7 dolar...

Yurt içi piyasalarda ise Türk Lirası, dolar karşısında değerlenerek 5,96'nın altına geriledi. Dünkü piyasaların kapandığı dakikalarda 5,9740 civarındaki dolar bu sabah saatlerinde 5,9550'ye kadar çekildi. Euro/TL kuru ise düne göre yüzde 0,35 düşüşle 6,6630 seviyelerinde alıcı buluyor.