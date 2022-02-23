Altın ve petrolde son fiyatlar

Rus askeri birliklerin Ukrayna yakınındaki hareketleri ve Batılı devletlerinin ilk dilimini açıkladığı yaptırımların ardından gerilimin savaşla sonuçlanmayacağı beklentileri piyasalara bugün nefes aldırırken güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talep hafifledi. Altında yatay hareketler görülürken petrol fiyatları hafif geriledi.

Ayrıca Tahran ile Batılı devletler arasında 2015 yılında imzalanan ancak sonradan işlevini yitiren nükleer anlaşmasının yeniden devreye alınması durumunda İran petrolünün piyasaya dönebileceği olasılığı da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün 99,50 dolara kadar yükselmesinin ardından, bugün yüzde 0,2 düşerek 96,66 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü dün 96 doları görmesinin ardından, bugün yüzde 0,1 düşerek 91,85 dolardan işlem görüyor.

Spot altın 1.900 dolar seviyesinin üzerinde tutunamadı

Rusya'nın Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini tanıma kararı almasına karşın henüz bu bölgelere asker göndermemesi, Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir catışma olmaması altın fiyatını 1.900 dolar seviyesinin altına çekti.

Fed'in Mart toplantısında 50 baz puanlık bir artırıma gidip gidemeyeceği tartışmalarının yeniden ön plana gelmesi de altın fiyatı üzerinde baskı yaratıyor.

Analistler, altın fiyatının ilk etapta 1.886-1.879 dolar aralığına geri çekilebileceğine işaret ediyorlar.

Ukrayna krizinin sıcak bir çatışmaya dönüşmeden yatışmaya başlaması halinde altın fiyatının daha aşağı geleceğini öngören analistler, Fed'in faiz artırımlarını istikrarlı şekilde devam ettirmesi halinde altın fiyatının yıl içinde yeniden 1750 dolar seviyesini hedefleyebileceğini vurguluyorlar.