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Altın, yatay bir seyir ile Fed kararını bekliyor

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, Fed'in bugün sona erecek olan 2 günlük toplantısından varlık alımlarının azaltılmasına yönelik kararı ve açıklanacak faiz projeksiyonlarını bekliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fed kararı öncesinde 1769 dolar/ons desteğini test ederek 1768,28 dolar/ons seviyesini gören spot altın fiyatı şu sıralarda düne göre sadece yüzde 0,04 kayıpla 1770,47 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasının yanı sıra, gelecek yıl için 3 faiz artırımı öngörüsü ortaya koyması halinde altın fiyatının yılı 1750 dolar/ons seviyelerine yakın kapatabileceği ifade ediliyor.