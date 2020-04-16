Altın yeni zirve yolunda

16 Nisan 2020

Hilal SARI

Covid-19 pandemisinin ekonomilere olan etkisi belirginleştikçe altın fiyatlarında belirgin bir güçlenme gözlemleniyor. Altın uzmanları ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının para bastığı ve borçlanmanın giderek arttığı bir dünyada sarı metalin- dün hisselerdeki yükselişle birlikte düşüş yaşamış olsa da- yeni zirvelere koşabileceğini belirtiyor.

ABD’de açıklanmaya başlayan ilk çeyrek şirket sonuçları hisse piyasalarını düşürürken, altının onsu 14 Nisan’da 1,788 doları gördü. Bu 2013’ten bu yana görülmemiş bir düzeydi. Altının ons fiyatı, dünya genelinde karantinalar devam ederken gelen parasal genişleme adımlarıyla sadece bu ay 130 dolar yükselirken, yıl başından bu yana yükseliş yüzde 15’i geçti.

WGC: Fed’in dolar basması altına yarar

Dünya Altın Konseyi bu hafta yayınladığı bir notta “Fed’in faizleri yakın gelecekte bir süre boyunca sıfıra çekmesiyle birlikte, altın geçmişteki parasal genişleme döngülerinde olduğu gibi iyi bir performans verebilir” diyor.

1,700’den 1,800 dolara yönelebilir

İsviçre merkezli banka UBS de uzun vadeli altın tahmini 1,800 dolara çekerek “ABD dolarının değerini düşürebilecek etkenler güçleniyor” diyor. Schiff gold.com’un kurucusu Peter Schiff de altın ETF’lerine rekor girişe dikkat çekerek “Eğer 1,700 doların üzerine çıktığı için altının pahalı olduğunu düşünüyorsanız, bir hafta daha bekleyin, pahalı mı görün” diyor. Schiff dolardaki yükselişte de risk olduğunu öne sürüyor ve “Bu müzikli sandalye oyununa benziyor. Kimse müzik bittiğinde elinde dolarla yakalanmak istemiyor” değerlendirmesini yapıyor.

En büyük hedge fon altını gösterdi

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater Associates CEO’SU Ray Dalio da daha önceki krizleri örnek göstererek “Nakit, para arzının arttığı dönemlerde değerlenen alternatiflerine göre çöptür, kral değil” diyor ve dolara yönelik risklere vurgu yaparak altının güvenli liman olduğunu belirtiyor.

Altın ETF’lerine rekor giriş



İlk çeyrekte altın destekli yatırım fonu ETF’lere girişin dolar karşılığı 2016’dan bu yana en yüksek düzeye geldi. En büyük altın fonlarından SPDR Gold Trust ise yedi yıldır ilk kez 1,000 tonun üzerine çıktı. Yılın ilk üç ayında altın ETF’lerine 298 ton altın daha girdi. Net girişlerin değeri 23 milyar dolar. Sadece mart ayındaki artış 151 ton. Avrupa altın ETF’lerine giriş martta 84 ton olurken, Kuzey Amerika’da 57, Asya’da 4,9 ton altın ETF’lerine giriş gerçekleşti. Dünya Altın Konseyi verilerine göre ilk çeyrekteki artışla birlikte toplam altın varlıkları 3 bin 185 tona yükseltmiş oldu. Öte yandan altın fiyatlarındaki dalgalanma da finansal krizden bu yana en yüksek düzeyde. ETF’lere yatırım fiziksel olarak altının sahibi olmadığınız için bazı uzmanlarca külçe altına göre daha riskli bir varlık.



Yeni altın yatırımcısı 9 yılın zirvesinde



Değerli metal online pazar yeri BulionVault, şubat ayından marta platformda fiziksel altın alımı yapan yatırımcı sayısının ikiye katlandığını, ilk kez altın alımı yapan yatırımcı sayısının ise Avrupa’nın borç krizinde olduğu 2011 yılından bu yana en yüksek düzeyde olduğunu belirtiyor.