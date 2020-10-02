Altın yükselir mi? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

02 Ekim 2020

Yatırımını altına yatıranlar, altın yükselir mi, sorusuna yanıt arıyor. Altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş sonrasında altın alımında artış yaşanırken, bu hafta altın fiyatları yükselişe başladı. Doğu Akdeniz konusu gibi jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs aşısına dair çıkan haberler altın fiyatlarını etkiliyor. Yine ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışı da ons fiyatını etkiliyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Bugün serbest piyasada altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Altının ons fiyatı güne 1.907,03 dolardan başladı. Bugünün verilerine bakıldığında gram altın fiyatı 476 lira, Çeyrek altın fiyatı ise 774 lira seviyelerinde yer alıyor. Yarım altın 1.549 lira, cumhuriyet altını ise 3.190 lira seviyelerinden işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 476,23

Satış: 476,32

Çeyrek altın

Alış: 757,64

Satış: 774,97

Yarım altın

Alış: 1.510,54

Satış: 1.549,93

Cumhuriyet altını

Alış: 3.142,00

Satış: 3.190,00

Gremse altın

Alış: 7.576,38

Satış: 7.749,65

Ata altın

Alış: 3.125,26

Satış: 3.204,14

Beşli altın

Alış: 15.342,18

Satış: 15.641,51

İkibuçuk altın

Alış: 7.576,38

Satış: 7.697,52

Ziynet altın

Alış: 3.030,55

Satış: 3.090,38

Bilezik fiyatlarında son durum

2 Ekim'de 14 ayar bileziğin gram fiyatı 270,17 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 346,01 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 432,27 lira oldu.