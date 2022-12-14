Altın yükselişini sürdürdü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 91 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 75 bin lira, en yüksek 1 milyon 97 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 91 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 9 milyon 952 bin 488,10 lira, işlem miktarı ise 4.629,90 kilogram oldu.



Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 34 milyon 856 bin 336,61 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve İş Bankası şeklinde sıralandı.