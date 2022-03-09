Altın, zirvenin kıyısından inişe geçti

ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirmesinin küresel enerji fiyatlarını artırarak enflasyonu besleyeceği, küresel ekonominin stagflasyon benzeri bir durum ile karşı karşıya kalacağı endişeleri altın fiyatlarını yukarı taşımıştı. Ancak bugün gün ortasından sonra altın ve petrol fiyatlarında sert düşüşler görüldü.

Ukrayna krizi ve bunun tetiklediği Rusya yaptırımlarının emtia fiyatlarında yarattığı yükseliş yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmelerine sağlasa da bugün sert yükselişler sonrası düzeltme hareketi yaşanıytor.

Dün 2.070 dolar seviyesine kadar yükselerek 7 Ağustos 2020'de gördüğü 2.075 dolar zirvesine yaklaşan spot altın, bu sabah 2.051 dolar seviyesinden güne başlamıştı. Gün ortasında düşüş devam ederken spot altın 2.000 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin altına olan talepte ana katalizör durumunda olduğunu, Rusya ile Batı arasında gerilimin tırmanıp tırmanmayacağını altının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyorlar.

Gram altın 960 lira civarında

Altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL kurundaki yükseliş yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor. Gram altın yüzde 1 civarı artışla 950 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1.540 liradan, Cumhuriyet altını ise 6 bin 215 liradan satılıyor.

LME'de nikel işlemlerini 11 Mart'a kadar durdurdu

Londra Metal Borsası (LME), fiyatların iki katına çıkarak 100.000 dolar/tonu aşmasının ardından nikel işlemlerini 11 Mart'tan önce yeniden başlatmayı beklemediklerini açıkaldı.

Borsa, nikel teslimat pozisyonlarının, yeniden başlama tarihini takip eden ilk ödeme iş gününde teslimat yeniden başlayana kadar aynı seviyede ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

Yeniden başlatma gününde, LME, nikel işlemlerine Londra saatiyle sabah 9'da veya civarında devam etmeyi bekliyor.