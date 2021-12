2021’de yorulan altın 2022’de umutlu

Takip Et

Evrim KÜÇÜK

Altın, son üç yılın ilk düşüşüne hazırlanıyor. Enfl asyon baskıları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahinleşen para politikası arasında sıkışarak yorgun düşün ons altının fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 6.3 oranında geriledi. Mayıs ayında 1.900 doların üzerine tırmanmasına karşın Fed’in varlık alımlarını azaltma sinyali verdiği hazirandan bu yana geri çekilen fiyatlar 1.765-1.800 bandında hareket ediyor. Kur etkisiyle iç piyasada rekor seviyelere gelen altının yurtdışında nasıl bir 2022 geçireceği merak ediliyor. Çoğu analist, küresel ölçekte artan jeopolitik risklerin ve kalıcı enfl asyona karşı korunmada altının çekici bir araç olarak tercih edileceğini düşünüyor. Genel beklenti, kısa vadede altının baskı hissetmeye devam edeceği, uzun vadede ise yükseliş trendinin bozulmayacağı şeklinde.

Önde gelen finans kuruluşları 2022 senaryolarını paylaşmaya başladı. Fransız Societe Bank, temel senaryosunda altın fiyatlarının gelecek yıl 1.900 dolara çıkmasını bekliyor. Bank of America da fiyatların artacağı ve 1.900 doların üzerini test edeceğini tahmin ediyor. ING bank ekonomistleri 2022’nin ilk çeyreğinde ortalama 1.750 dolar/ons öngörüsünde bulunuyor. Credit Suisse, altın yükselişe geçmeden önce acı çekmeye devam edecek diyor. Deutcshe Bank ise 2022’nin altın için çok olumlu geçmeyeceğini düşünen tarafta. 2022 tahminlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalar ise şöyle:

Fransız banka 1.900 $ beklentisi içinde

■ Societe Genarele: Fransız finans kuruluşu 2022'nin ilk yarısı için 3 senaryo yazdı. Banka yüzde 50 ihtimal verdiği temel senaryosunda altın fiyatlarının yılın 2’nci çeyreğinde 1.900 dolara çıkmasını öngörüyor. Banka, “Stratejistlerimiz 2. çeyrekten önce Fed'den faiz artırımını beklemiyor. Yüksek enfl asyon tahminiyle birleştiğinde bu durum, altın için ‘negatif reel faize’ işaret eden mükemmel karışım anlamına geliyor. Ayrıca ETF varlıkları, rekor seviyenin sadece yüzde 11.6 altında ve hala son on yılın ortalamasının çok üzerinde. Bu dönemde 1.900 doların görülmesi mümkün” diyor. Yüzde 25 olasılık tanınan 2’nci senaryoda, aşılamanın yaygınlaşmasının ekonomiyi rahatlatmasıyla altın fiyatlarının baskı hissedebileceği belirtiliyor. “Bu, altın için zararlı olan riskten kaçınma hissini azaltacak, ancak kısıtlamaların hafifl etilmesine ve dolayısıyla daha yüksek tüketime yol açacaktır. Bu da fiyatları 1.700 dolar/ons seviyesine çekebilir” deniliyor. Yine gerçekleşme şansı yüzde 25 olan bir diğer senaryoda ekonominin hız kestiği ve merkez bankalarının faiz oranlarını düşük tutmak zorunda kalacağı bir ortamda altın fiyatlarının 2.100 dolara kadar tırmanabileceği belirtiliyor.

■ Bank of America: Analistler, ABD’de üretici fiyatlarının beklenenden daha çok arttığını, bu artışın temel olarak arz sıkıntından kaynaklandığını ve enfl asyonun bir süre daha piyasaları rahatsız edici seviyelerde kalacağını düşünüyor. Brent petrolünün fiyatının gelecek yıl varil başına 85 dolara çıkmasını bekleyen banka, değerli metal fiyatlarında da artış yaşanacağını tahmin ediyor. Bank of America, şu an 1.760-1.780 dolar bandındaki altının 2022’de 1.925 dolara çıkmasını bekliyor.

■ Deutsche Bank: Altın faizlerin arttığı ortamda genellikle kan kaybeder ve 2021’de karmaşık bir görünüm sergiledi. Bankanın stratejistleri sarı metalin 2022’de bocalamaya devam edeceği ve yılı 1.750 dolar seviyesinden tamamlayacağını öngörüyor. Altının yüksek enflasyona halen tepki vermediğini belirten bankanın uzmanları, “Bu durum, altının yatırımcı için tek güvenli liman olmaktan çıktığı anlamına geliyor” diyor.

■ Credit Suisse: Banka artan reel faizlerin altın için risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Credit Suisse analistleri, doların daha da güçlenmesinin beklendiği ortamda altının 1.759 doların altına gerileme olasılığı görülüyor. Bunun gerçekleşmesi halinde uzun vadeli destek seviyesi 1.691 doların yeniden test edilebileceği uyarısı yapan banka, buranın altında 1.561 doların bir sonraki destek haline gelebileceğini söylüyor. Yukarı yönlü ralli için ise 1.877 doların önemli direnç olarak yerini koruduğunu vurguluyor.

■ ING: “Altın yorgun düştü” diyen ING, Fed'in politika faizi artışına hazır olması ve küresel likidite koşullarının kademeli olarak sıkılaşmasıyla birlikte, yükselen ABD reel getirilerinden kaynaklanan ters rüzgarların orta vadeli görünümü bozduğunu söylüyor ancak uzun vadeli yükseliş trendinin terse dönmediğini ekliyor. Bankanın 2022’nin ilk çeyreğinde ortalama fiyat beklentisi 1.750 dolar iken, faiz artışının yaklaştığı 2’nci çeyrekte beklenti 1.730 dolar civarında.

3 faiz artışının önü açıldı kısa vadeli baskı arttı

Altın 2022’ye güçlü dolar baskısıyla giriyor. Fed, piyasa aktörlerinin beklediği gibi varlık alımlarında azaltma patikasını hızlandırdı. Piyasanın merakla beklediği noktasal grafikten ise 2023 sonuna kadar en az 6 faiz artışı beklentisi çıktı. Yani 2022’de 3 faiz artışının önü açılmış oldu. 3 faiz artırımına işaret eden açıklamalar sonrasında 1.750 dolar/ons desteğine gerileyen ancak çabuk toparlanan spot dün sabah yeniden yükselişe geçti. Fed Başkanı Powell'ın yüksek enfl asyonun kalıcı hale gelmesi riskine işaret etmesi yatırımcıları güvenli liman olarak yeniden altına yönelterek fiyatları 1.780 dolara taşıdı. Daha önce 7 kere denenen ve geçilemeyen 1787 seviyesinin geçilmesi durumunda yukarı yönlü momentum artabilir. Bu durumda da 1.803 ve 1.815 direnç oluşturabilir. Kısa vadede ons altında 1.787 direncinin geçilememesi ise geri çekilmeler yaratabilir. Bunun devamında sırasıyla 1.763, 1.745 ve 1.738 dolar seviyeleri destek olarak gösteriliyor. Altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 6.3 geriledi.