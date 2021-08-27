27 Ağustos 2021 altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın yatırımcıların en popüler yatırım araçlarından biri olarak biliniyor. Son dönemde inişli çıkış bir grafik sergileyen altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Haftanın son gününe gelinirken, altın fiyatı haftayı nasıl kapatacak merak konusu...

Bugün özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma altın fiyatları üzerinde etkili olacak. Bu yüzden Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda söyleyecekleri yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.

Bu süreçte dünyaca ünlü finans şirketleri değişen piyasa şartları dahilinde altın fiyatının gidişatı konusunda tahminler yürütüyor. Bazı kuruluşlar Fed’in frene basmayacağı sadece ayağını gazdan biraz çekeceği yorumunu yaparak altında yükseliş beklentisini koruyor. Bazıları ise Fed harekete geçince altında kaçınılmaz olarak geri çekilme olacağı uyarısı yapıyor.

İsviçre merkezli Credit Suisse, geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarının yılsonunda 2.000 dolar/ons seviyesinde olacağını öngördü. Bankanın analistleri tahvil faizlerindeki gerileme ve gevşek para politikalarının devam etmesi nedeniyle iyimser beklentisini koruyor. Banka, hemen yüksek küresel borç hem de kripto paralara karşı portföylerin çeşitlendirilmesi için altının iyi bir araç oluğunu savunuyor.

Amerikan finans kuruluşu Goldman Sachs analistleri de benzer bir tahminde bulunuyor. Bankanın son notunda, altın fiyatının bu yılın sonuna kadar 2.000 dolara yükselme alanı olduğunu bildirdi. Banka, zayıf dolar ve gelişen piyasaların talebindeki toparlanmanın altına ivme kazandırabileceğini düşünüyor.

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