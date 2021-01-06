ABD Doları'nın bir miktar güçlenmesi altın fiyatını geriletti

Georgia seçiminin kesin sonuçlarının alınmasının birkaç gün süreciğine yönelik değerlendirmeler piyasalarda dalgalanmanın devam edeceğine işaret ediyor. Uluslararası piyasalarda spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,21 kayıpla 1945,30 dolar seviyesinde.



Analistler, Georgia seçiminin Senato'da çoğunluğun Cumhuriyetçilerin elinde olacağına işaret etmesi halinde altın fiyatının bir miktar daha gerileyebileceğini, ancak altında asıl yönlendiricinin enflasyon cuphesindeki geliymeler olacığını vurguluyorlar. Altın fiyatında



2 bin dolar seviyesinin ay sonuna kadar görülmesi olasılığının devam ettiği de belirtiliyor.

Altın fiyatlarında bugün gözler 15-16 Aralık tarihlerinde yapılan FOMC toplantısının tutanaklarında olacak.