ABD Doları'nın yatay seyri altın fiyatına destek veriyor

Spot altın fiyatı 4,5 ayın en yüksek seviyesi civarında işlem görmeyi sürdürüyor. Bu sabah fiyat altının ons 1887,07 dolar ile 8 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti.

Analistler, Dolar Endeksi'nin göreceli olarak zayıf seyretmesi, ABD'de ve Avrupa'da açıklanan PMI verilerinin önümüzdeki aylarda enflasyonun yükselmeye devam edeceğine işaret etmelerinin altın fiyatına destek verdiğini belirtiyorlar.

Bunun yanı sıra kriptoparaların Çin'in aldığı kararlar ile son 1 ayda şüzde 50 değear kaybetmeleri de alternatif yatırım arayanları yeniden altına yönelttiği ifade ediliyor.

Spot altın için bugün direnç seviyesi 1893 dolar, buranın aşılması halinde 1904-1921 dolar seviyesi görülebilir. 1875 dolarun yeniden altına gelinmesi durumunda ise destek 1859 dolar.